平愛梨のおっちょこちょいな失敗に長友佑都「マジでそれイージーだわ」今夜の『さんま御殿』
今夜11月25日20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「有名人の妻大集合SP！」。芸人の妻、漫画家の妻、梨園の妻など有名人の妻たちが、夫の意外な素顔を赤裸々告白する。
【写真】平愛梨、子どもの運動会のお弁当がおいしそう！ ボリューム満点な力作をネット称賛
オープニングでは明石家さんまが、体調不良の報道があった加藤綾菜の夫・加藤茶を心配。綾菜は、夫の体調が回復したことを報告すると、「今回こそダメかなと思ったんですけど」と軽快に答えてスタジオを笑わせる。高橋茂雄（サバンナ）の妻・清水みさとはトークバラエティー初出演のため、「私より茂雄さんのほうが緊張しちゃって」と告白。元でんぱ組.incの古川未鈴はさんまから「初めまして。お若いですよね」と言われると、アイドル時代には隠していた年齢をサラリと明かし、スタジオ中から「えー!!」と驚きの声が上がる。新党「チームみらい」党首の安野貴博の妻で、文芸編集者・黒岩里奈は、さんまから「完全に一般の人」と紹介されると、お菓子で自分の立ち位置を例えるも、さんまは「早口でわからなかったです」と困惑してしまう。
テーマ「私だけが知っている夫の意外な素顔」では、さんまが古川に「アイドルと漫画家さんはどこで出会うの？」と、古川と『斉木楠雄のΨ難』などで知られる漫画家の夫・麻生周一の出会いに興味津々。蜂谷晏海は夫・井戸田潤（スピードワゴン）との出会いのきっかけが「まったく盛り上がらない芸人たちとの合コン」と明かすと、さんまは「名前を言え」と、出会いより芸人たちのほうが気になって仕方がない。
平愛梨は、夫でサッカー日本代表の長友佑都選手のためによかれと思ってやったことが失敗してしまい、長友選手から「マジでそれイージーだわ」と言われた出来事を報告。平の天然な行動で起きたまさかの顛末にさんまはあきれるも、そのときの長友の一言を聞くと、「2人は同じ発想なんだ。お似合い」と納得する。また、“夫の仕事”の話になると、長友から試合の感想を聞かれるという平は「思ったことを何でも言う」とキッパリ。「もっとこういう動きをするといい」など、プロの長友に対する平のアドバイスにさんまは「今の長友を（平が）作ってるのか」とあぜん。さらに平はさんまの動きにもダメ出しし、立ち上がって指導をし始める。
横山由依はお弁当を作った際に、夫・後上翔太（純烈）がついやってしまったほほ笑ましい言動に、ほかの妻たちから「え〜！」と羨望（せんぼう）のまなざし。一方、江藤菜摘が魚料理を作った際に夫・R-指定（Creepy Nuts）にされた言動には「えー!?」と妻たちから怒りの声が。江藤は「ラッキーって思えた」とフォローするも、さんまは「うちだったら殺されますよ」とぼうぜん。蜂谷も「半殺しにしちゃう」と驚きを隠せない。
黒岩は安野が常に“ある数値”を気にして生きているため、「一緒に食事をしても全然楽しくない」と不満顔。さらに「いまだに根に持っている」と、ロマンチックのかけらもない衝撃のプロポーズを明かす。また、山口もえは、田中裕二（爆笑問題）と結婚する際に、田中がある理由から結婚指輪を買うことも着けることも断ったと告白。しかし、今年結婚10周年を機に、娘のある言葉がきっかけで、田中が結婚指輪を着けることになったと明かす。
『踊る！さんま御殿!!』は、日本テレビ系にて11月25日20時放送。
