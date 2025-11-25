舞台『ジョーカー・ゲームIII』開幕！ 舞台写真＆キャストコメントが到着
東京・天王洲 銀河劇場にて上演中の舞台『ジョーカー・ゲームIII』より、舞台写真、キャスト・スタッフのオフィシャルコメントが解禁された。
原案は、シリーズ累計部数135万部を突破した柳広司による短編ミステリー小説シリーズ。世界大戦期を舞台に、魔術師のごとき知略を持つ結城中佐が設立した“D機関”で、人間離れした頭脳と肉体の持ち主であるスパイたちが暗躍していく様子を描く。舞台シリーズとして7年ぶり第3弾となり、D機関員に新たなキャストを迎えた今作では、2017年の初演でも上演したシリーズの原点『ジョーカー・ゲーム』に加え、舞台シリーズ初となる完全オリジナルエピソードを繰り広げる。
1940年、中国人経済学者ハク・ライヒがアメリカ陸軍通信情報サービスに召集された。彼はアメリカのハル国務長官のブレーンであるジェームズ・カーンと翻訳官のホアン・シュンピンとともに、政府が日本に突き付ける「対日本要求案」の素案作成に協力することとなる。日米の国力について経済的見地からの調査を行う経済学者・犬丸峯吉のもとへ、助手として着任した山岡。報告書の分析は、日米の経済的格差を明白にしてしまうものであり、陸軍は犬丸の暗殺と報告書の奪還をもくろんでいた。
ベルリンでは、ナチスがプロパガンダのために画策する「地下反戦グループの一斉拘束」を阻止すべく、親衛隊保安部に潜入する男の姿があった…。アメリカ、日本、ベルリン。大きく動き出す時代の中、結城中佐がD機関員に示す任務とは―。
脚本・演出の西田大輔は「一幕の『静』、二幕の『動』。そのどちらにもある、時代を駆け巡る彼らの『疾走』を感じて貰えたら嬉しいです。先人が精一杯生きた時代を、大切に走ります」と意気込む。
神永役の本田礼生は「稽古中、物語が進むにつれてワクワクする瞬間が幾度もありました。ワクワクが溢れていました。この世界感を体現すると、どうなるのだろうか。お客さまはどう感じてくれるのだろうか。と思いつつ物語の中で過ごす稽古の日々でした」と振り返る。
三好役の矢田悠祐は「特に一幕では、『D機関とは』というのを表立って表す役が三好かなと思っています。陸軍から内偵に来ている佐久間と、『日本という国を守る』というその深層では同じ方向を向いているのですが、D機関はその為にはどうすべきか、という部分が明確に違います。そしてご観劇になる皆さんは作品の性質上から、恐らく佐久間の視点で観ることになると思います」と説明。
結城中佐役の谷口賢志は「『死ぬな、殺すな、とらわれるな』。この言葉が示す生き様そのものが、今作には脈打っています。研ぎ澄まされ、しかし温度を失わない、そんな傑作が生まれました。どうか心ゆくまで味わってください」と呼びかけた。
舞台『ジョーカー・ゲームIII』は、天王洲 銀河劇場にて11月30日まで上演。
※コメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■脚本・演出 西田大輔
いよいよ開幕します。新たな序章の幕開けのような、ワクワクした気持ちです。
一幕の『静』、二幕の『動』。そのどちらにもある、時代を駆け巡る彼らの『疾走』を感じて貰えたら嬉しいです。先人が精一杯生きた時代を、大切に走ります。
是非、楽しみにお待ちください。
■神永 役 本田礼生
ついに幕が上がります。沢山の方々に愛されているこの作品に、西田さんの演出で、素晴らしいキャストの皆さんと一緒に板の上に立てることを幸せに思います。
稽古中、物語が進むにつれてワクワクする瞬間が幾度もありました。ワクワクが溢れていました。
この世界感を体現すると、どうなるのだろうか。お客さまはどう感じてくれるのだろうか。と思いつつ物語の中で過ごす稽古の日々でした。
そして今、自信を持って、この作品を届ける時が来たと思っております。劇場でお待ちしております。そして、この作品は、配信でもお届けしますので、劇場で見た方も劇場に足を運ぶことが叶わない方も、ぜひ配信でもお楽しみください。
■三好 役 矢田悠祐
皆様こんにちは。三好を演じます、矢田悠祐です。
稽古前から、この作品、そしてこの役は頭を悩ますものになるだろうなと覚悟しておりましたが、やはり、毎日一日中『ジョーカー・ゲーム』の世界に没頭しなければ間に合わない位に奥が深い作品でした。
特に一幕では、『D機関とは』というのを表立って表す役が三好かなと思っています。陸軍から内偵に来ている佐久間と、『日本という国を守る』というその深層では同じ方向を向いているのですが、D機関はその為にはどうすべきか、という部分が明確に違います。そしてご観劇になる皆さんは作品の性質上から、恐らく佐久間の視点で観ることになると思います。
なぜ佐久間から、そして皆さんから、D機関が『そう見えているのか』その芯の部分を深く立体的に演じたいと思います。
■結城中佐 役 谷口賢志
「馬鹿か、貴様」--この台詞を、ふたたび舞台で発する日がついにやってきました。D機関と共に創り、共に呼吸し、共に生きる時間は幸福であり、一日も早く皆様にお届けしたい--その想いだけで稽古場を駆け抜けてきました。
「死ぬな、殺すな、とらわれるな」。
この言葉が示す生き様そのものが、今作には脈打っています。
研ぎ澄まされ、しかし温度を失わない、そんな傑作が生まれました。
どうか心ゆくまで味わってください。
深謝。
