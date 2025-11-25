マツダの「新型コンパクトカー“予告編”」!? ちいさいけど「広そうな室内」×全長3.8m級で「ちょうどいいサイズ」！ 新型「MAZDA2」を期待させるJMS2025出展のショーカー「ビジョンXコンパクト」に注目