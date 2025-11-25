この記事をまとめると ■30年後のクルマ社会にはどのような変化が起きているのか予想 ■30年後は自動運転やEV化が進み旧車の走行環境や税制はさらに厳しくなると予測される ■人口減と需要変化により免許制度やクルマ文化そのものが大きく変質するだろう

クルマ社会そのものの形態が変化

年の瀬を迎えると、来年はどんな年になるとか、来年こそゴールド免許などと目標を立てたりしがち。ですが、一気に30年後となると目標どころか予想もつきません。クルマ文化を30年前から振り返ってみても、GT-Rが高騰したり、トヨタ2000GTが1億を超えるなど誰が予想したでしょう。そこで、これら爆上がりのプレミアカーをはじめとした、クルマ文化の30年後を適当に占ってみようかと。

爆上がりプレミアムカーの行く末

GT-Rや2000GTといったわかりやすいモデルだけでなく、ちょっとした旧車、すなわちソアラとかZなどなど、現在は軒並みプレミアプライスとなっていることご承知のとおり。ですが、こうした高騰を下支えしているのは、若年層でなく当時を知っている年代、昭和生まれがほとんど。

もちろん、若者だって80スープラや初代ハチロクの虜になっている方もいるのでしょうが、やっぱり経済力がついてこないでしょうし、マンガやアニメに登場しなかった旧車には見向きもしないはず。苦労して新車を手に入れて、愛情を込めて走らせ、改造してきた現役世代とは価値の重さが違います。

すると、高騰しつづけるかに見えるプレミアカーはいつしか高止まりして、ショップや個人オーナーのもとで「塩漬け」となる公算大。つまりは、何年も何十年も放置プレイとなるわけで、いくら「たまにエンジンかけてます」といっても不調をきたすか、朽ちていくことは確かではないでしょうか。

30年後の交通環境

いまから30年も経てば、クルマをとりまく環境は激変していることでしょう。EVはより幅を利かせるようになり、また代替燃料にしても本格的に普及するはず。さらに、自動運転だっていまとは比べものにならないほど進化していること間違いありません。

そして、なんらかの法規制が整えられ、古いガソリン車が道路を走れるチャンスは激減するはず。たとえば、新車登録から10年が過ぎたクルマの税金が不当なまでに値上げされているのと同様、懲罰的な税金や規制によって、「実質的に乗れない」ことも覚悟すべきでしょう。

一方で、そうした古いクルマ向けのサーキットや「特区」のようなものが用意される場合もあるはず。しかしながら、ここにはお決まりの「騒音規制」やら「ゴールド免許保持者に限る」といった意地悪が課されてしまうのではないでしょうか。

いうまでもなく、暴走族や旧車会への対策で、特区を走れるのは「1.5リッター以下、無改造」とか「ハイブリッド車のみ」はたまた「速度規制50km/h以下」などと、どこが面白いんじゃ！ となること請け合いです。

いま楽しむという選択は揺るがない

少子化が与えるクルマ社会への影響

このままいくと30年後の日本は少子化が限界値を迎えると予想されています。そのため、自動車メーカー、ならびに関連企業はこぞって免許の取得可能年齢を下げてくるかと。18歳が16歳、16歳から「6年生になったら教習所いくんだー」みたいなことに。なにしろ、完璧な自動運転社会を迎えるわけですから、ちびっ子だろうが赤ちゃんだろうが「アレクサ、学校まで行って」とかなんとか、クルマに乗ってもらわないとメーカーも干上がっちゃうわけです。

ともあれ、ちびっ子ドライバーでなくとも、道路上は自動運転のEVがほとんどになってしまうわけで、そこに昭和のヤンキーがシャコタンの70クレスタあたりでノコノコやってきたり、対向車線からドリ車の180が爆走！ なんてできるはずがありません。しかも、乗ってるのがヨボヨボの爺さんだったりするわけで（笑）、法規制が厳しくなること、火を見るより明らかかと。

ちなみに、自動運転が高齢者のボケを進行させてしまうのではないか、という研究が各国で進んでいるようです。となると、徘徊老人ならぬ徘徊自動運転カーなんてのも現れたりして、交通環境はいまよりも混乱する恐れもあるのです。

それでも旧車や「内燃機関上等！」という方に

日産がR32 GT-RをそっくりそのままEV化したのは、30年後でもGT-Rというクルマの乗り味を楽しめるようにという理由でした。将来、ガソリン車は燃料や消耗パーツの枯渇で乗れなくなっていると予想し、30年後の技術的主流となっているはずのEVに希望を託したわけです。グッドアイディアといえますが、やはりメーカーならではの対策であり、一般人としては非現実的。

また、爆上がりしているクルマにしても、30年後の価値は不透明。おそらくは、高騰しているいまこそ売りどきかと。古いクルマに大金を払ってくれるのは、新車当時の価値を知っている年代だけだと考えれば、この先あまり時間はありません。

それでも、海外のニュースになるような「バーンファインド」、すなわち納屋で寝かされつづけたスポーツカーが埃をかぶったままでも3000万円になった！ みたいなこともなくはないでしょう。が、1等当選の宝くじを地下鉄のホームで拾うくらいの確率なのではないでしょうか。

ならば、走れるうちに走っちゃおう、手に入るうちに買っちゃおうというのが手っ取り早いソリューション。「どうせ30年後なんて生きちゃいねーからよ」と、開き直りというより思い切りというやつですね。乱暴なほど単純ですが、クルマ好きの思考回路は30年前からさほど進化もしておらず、この先の進歩もまた望み薄でしょうから（笑）。