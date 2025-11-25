小倉優子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/25】タレントの小倉優子が11月24日、自身のInstagramを更新。“常に空腹”の13歳長男に作った料理を披露し、話題となっている。

【写真】3児のママタレ「お店の味じゃん！」13歳長男が絶賛した本格的手料理

◆小倉優子、長男が絶賛した手料理公開


小倉は「長男は自宅にいると『お腹空いた〜！』と常に言ってるような 今日の長男のおやつは、パンケーキとカルボナーラでした！」とつづり、成長期の長男のボリューミーなおやつの写真を投稿。パンケーキのほか、黒コショウがたっぷりかかった本格的なカルボナーラを披露し、長男からは「お店の味じゃん！」と好評だったことも続けて報告した。

◆小倉優子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「レシピ教えて」「本格的すぎる」「すごくおいしそう」「食べたい」「料理上手なママ」「これがおやつとはさすが中学生男子」などと反響が寄せられている。

小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】