日向坂46正源司陽子＆藤嶌果歩「bis」2度目の裏表紙 “普段やることがない”ヘアにも挑戦
【モデルプレス＝2025/11/25】日向坂46の正源司陽子と藤嶌果歩が、12月1日発売のファッション誌「bis」（光文社）2026年冬号の裏表紙とファッションシュートに登場。ペアで同誌の裏表紙を飾るのは、2024年秋号に続いて2度目となる。
なお、今号の表紙は元乃木坂46の与田祐希、日向坂46の金村美玖、乃木坂46の筒井あやめが務めている。（modelpress編集部）
◆正源司陽子＆藤嶌果歩「bis」ペアで裏表紙
今回2人は、クリスマスや正月など、ホリデイシーズンを彩るさまざまなアイデアをシェアする“しょげかほと過ごす特別なホリデイ”企画に登場。それぞれホリデイ気分を高める華やかな6LOOKを纏った。ホームパーティでケーキを食べたり、プレゼント交換をしたりと、2人のリアルなホリデイの過ごし方を彷彿させるシチュエーションで撮影。さらに、ホリデイコフレや冬のおこもり美容アイテムなどを全7ページで紹介している。
◆正源司陽子コメント
「とっても可愛らしい雰囲気の中で、同期の藤嶌と一緒にクリスマスやパーティ感のある撮影ができて楽しかったです。『bis』は昨年出させていただいた時のちょっと大人っぽい秋メイクをすごく参考にさせていただいて、ブラウン系のアイシャドウを購入して試してみたりとか、新しい扉をたくさん開いてくださった雑誌で感謝しています」
◆藤嶌果歩コメント
「私自身クリスマスが大好きなので、今回のテーマがうれしかったですし、同期の正源司と一緒にケーキを食べたり、本当にパーティみたいな空気感で撮影を行えたのが幸せでした。初めて出させていただいたファッション誌が『bis』さんだったので、本当にうれしい思い出でいっぱいです。今回やっていただいた束感前髪も普段やることがないので、ミーグリとかで取り入れていきたいと思いましたし、これからもファッションを楽しみたいなって思います」
