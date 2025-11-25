元NHK中川安奈アナ、妹顔出しの“推し活”ショットに「そっくり」「美人姉妹」と熱視線
【モデルプレス＝2025/11/25】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が11月24日、自身のInstagramを更新。妹との推し活ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元NHKアナ「そっくり」妹顔出し2ショット
中川は「妹と行ってきました」「ライブTシャツを着て」とつづり、同日に開催されたグローバルアーティストのAyumu Imazuのライブ「Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -」を訪れたことを報告。「私と妹の推しアーティスト」「もしかしてこれが推し活なのかな」と続けて、妹とライブ会場で笑顔で顔を寄せ合っている2ショットを公開している。
この投稿には「仲良し姉妹で可愛い」「そっくり」「美人姉妹」「推し活楽しそう」「雰囲気が明るい」「癒やされる」「ライブＴシャツが似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元NHKアナ「そっくり」妹顔出し2ショット
◆中川安奈アナ、妹との推し活ショットを公開
中川は「妹と行ってきました」「ライブTシャツを着て」とつづり、同日に開催されたグローバルアーティストのAyumu Imazuのライブ「Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -」を訪れたことを報告。「私と妹の推しアーティスト」「もしかしてこれが推し活なのかな」と続けて、妹とライブ会場で笑顔で顔を寄せ合っている2ショットを公開している。
◆中川安奈アナの投稿に反響
この投稿には「仲良し姉妹で可愛い」「そっくり」「美人姉妹」「推し活楽しそう」「雰囲気が明るい」「癒やされる」「ライブＴシャツが似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】