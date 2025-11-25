井上咲楽、残り物で作ったアイデア料理に感嘆の声「さすが」「早速やってみます」
【モデルプレス＝2025/11/25】タレントの井上咲楽が11月24日、自身のInstagramを更新。残り物で作った料理を公開し、話題となっている。
井上は「最近の日常」と題し、料理の写真を多数公開。手羽元の鍋や、家庭用のタコ焼き器でタコ焼きを作る様子などを披露した。「残ったタコは後日茹でて、塩麹とレモン汁とたっぷりの胡椒でマリネしました」とつづり、残り物をリメイクしたことも報告している。
この投稿に「さすが！ナイスアイデア」「美味しそう」「早速やってみます」「忙しいのに自炊してすごい」「食べたい」「料理上手で羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
