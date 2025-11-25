¥Ð¥¹¥±¤È¥Ð¥ì¡¼¡¢¥Ð¥É¤Ç¶â¡¡Åìµþ¥Ç¥Õ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË½÷¶ä
¡¡Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âè11Æü¤Ï25Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë65¡½64¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤Ï¥È¥ë¥³¤Ë3¡½0¤Ç¾¡¤Á¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óº®¹çÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¤ò3¡½1¤ÇÀ©¤·¡Ö¶â¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ÏÃË»Ò¤¬¥È¥ë¥³¤Ë1¡½2¡¢½÷»Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë0¡½4¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö¶ä¡×¡£¶¥±ËÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ç°ñÎ´ÂÀÏº¡ÊSMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤¬2°Ì¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÎÆüËÜ¤ÏÃË½÷¤È¤â3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£°ñ¤ÏÄÌ»»³ÍÆÀ¥á¥À¥ë¤ò26¸Ä¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¶â16¡¢¶ä12¡¢Æ¼23¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿51¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£