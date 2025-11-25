「すべての軍人は命令に服従する義務がある」vs「違法な命令は拒否する権利がある」

米国防総省が24日、民主党のマーク・ケリー上院議員に対する調査に着手し、軍の政治的中立性議論に火が付いた。

発端は18日にケリー議員が同じ民主党所属上下院議員5人とともに交流サイト（SNS）に上げた1分6秒の動画だ。軍や情報機関出身のこれら議員は、後輩の軍人や中央情報局（CIA）要員に向け「米国の法律は明確だ。違法な命令は拒否できる。拒否しなければならない」と力説した。

◇民主党ケリー議員「違法命令は拒否しなければ」

「違法な命令」が何を指すかは特定しなかった。ただケリー議員はその後ある放送とのインタビューで、カリブ海で麻薬運搬が疑われる船舶21隻に対する攻撃作戦に参加した米軍兵士に触れ、「法的根拠なくこうした行動を取ったという事実が明らかになれば彼らの未来はどうなるか」と懸念を示した。

トランプ大統領はすぐに「反乱者らの扇動だ。死刑で処罰できる反逆行為」とSNSに投稿して憤怒した。ヘグセス国防長官も24日に、動画に登場した民主党議員6人を「反逆者6人衆」と呼び、「指揮官の命令を無視するようあおるのは秩序と規律のすべての側面を押し倒す。愚かな扇動はわれわれの戦士らを危険に陥れるだけ」と猛非難した。

◇国防総省「ケリー議員の調査に着手」

国防総省がこの日声明を通じてケリー議員に対する調査着手の事実を明らかにしたのはこうした流れからだ。国防総省は「軍退役者も関連違反行為に対しては依然として軍事司法統一法典（UCMJ）の適用を受け、連邦法などでは軍の忠誠、士気。規律の阻害行為を禁止している。規定違反が発生する場合は法的手続きにより措置が取られるだろう」と警告した。

だがケリー議員と民主党が強く反発し、「軍の政治的中立侵害」議論に広がっている。ケリー議員はこの日声明を出し、「これ（国防総省の調査）が私と他の議員が職務を遂行し現政権に責任を問うのを威嚇しようとすることならば通じないだろう」と述べた。

◇民主党、「軍の政治的武器化」懸念

民主党でも「こうした状況は見たことがない」（チャック・シューマー上院院内総務）、「この国に奉仕した愛国者議員を反逆罪で告発するとは本当におぞましい」（ハキーム・ジェフリース下院院内総務）という反応とともに軍の政治的武器化の可能性を懸念する声が大きくなっている。

トランプ政権発足後、チャールズ・ブラウン統合参謀本部議長、リサ・フランケッティ海軍作戦部長、ジェームズ・スライフ空軍副参謀総長をはじめとする軍最高位級将軍を大挙解任するなど軍を構造的に再編しようとする試みが続く状況もあり民主党の懸念が深まっている。トランプ大統領とヘグセス長官は9月に将軍約800人を呼び集めた全軍指揮官会議で「忠誠」と「戦士精神」を強調し、国防総省の名称を「戦争省」に変えようとしている。

トランプ大統領はまた、ワシントンDCやシカゴなど大都市に治安不安を理由に州防衛軍投入を公然とちらつかせている。彼は第1次政権当時の2020年6月にジョージ・フロイド氏死亡事件で触発された「BLM（黒人の命も大切だ）」運動を反乱法を根拠とした連邦軍投入を通じて鎮圧を試み、当時のエスパー国防長官ら軍首脳部と予備役将軍の強い反対で退いたことがある。

◇「デモ隊への軍投入示唆したトランプ大統領の警告」

民主党ではトランプ大統領が今後起こりうる万一の事態発生時に軍投入を正当化するため軍掌握を進め、「違法命令不服従権」に特に鋭敏な反応を見せるのではないかとの見方が少なくない。1分ほどの動画製作を主導した民主党のエリッサ・スロットキン上院議員は「トランプ大統領が過去デモ隊に対する軍投入や発砲の可能性を示唆したことがあり危険な兆候を警告している」と主張した。

予備役将校でも必要であれば召喚し軍事裁判を行うことができるが、現職上院議員にこれを適用するのは極めてまれでもある。UCMJ第90条は上官の合法的な命令に服従しない場合は処罰するという条項がある。これは逆に見れば合法的ではない命令に服従しないのは処罰対象ではないという意味と解釈できる。

◇米軍刑法「犯罪行為指示、違法命令」

UCMJ細部指針には「上官の命令は合法的なものと推定されるが犯罪行為を遂行するよう指示したり憲法的・法律的権利を侵害する命令は合法的な命令でない」とされている。ベトナム戦争当時に米軍が民間人を集団殺害したソンミ村虐殺事件の主犯として起訴されたウィリアム・カリー中尉は「上官の命令に従っただけ」と主張したが、軍事裁判所は「普通の常識と理解を持っているならその命令が違法ということがわかる」として免責論を受け入れず有罪判決を下している。

米海軍中佐出身のチャーリー・スイフト弁護士は「『軍人は違法な命令を拒否しなければならない』というのは法律上事実に合致する発言」とニューヨーク・タイムズに話した。