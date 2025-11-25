愛媛県今治市で起きた火事では消防が、一度は鎮火を確認するものの、再び現場から火が燃え広がりました。

24日未明に撮影された今治市内の火災。実は、このおよそ2時間前に消防が鎮火を確認したとして消火活動を終えていた場所でした。

最初に火事が発生したのは23日午後11時半ごろ。火は木造2階建て住宅の一部を焼き、消防は日付が変わった午前1時すぎに鎮火を確認したということです。

しかし、そのおよそ2時間後、警戒にあたっていた警察官が1階の屋根付近で火のようなものを確認。

消防が再び消火にあたり、火は、最初の火災発生からおよそ9時間後に消し止められましたが、再燃による火事で火元の住宅は全焼、両隣の住宅の一部にも火が燃え移りました。この火事によるけが人はいませんでした。

再燃した原因は分かっておらず、消防は、今後、原因を調査するとしています。

今治市消防本部は1回目の鎮火確認の手順についてこれから調査や検証を行うため現時点で問題があったかは答えられない、としたうえで、「結果として再出火したことは重大に受け止めている。体制を見直すなど、再発防止に取り組んでいきたい」としています。