プロ野球・西武は25日、今季のベストナインを受賞したネビン選手のコメントを発表しました。

パ・リーグ1塁手部門で受賞したネビン選手は来日1年目の今季、137試合に出場して打率.277、21本塁打、63打点をマーク。リーグ3位の141安打を放ち打線をけん引する活躍を見せると、球団は6月の時点で来季からの2年契約を締結していました。

西武において来日1年目でベストナインを受賞した外国人選手は史上5人目。2014年のメヒア選手以来、11年ぶりとなります。

ネビン選手は球団を通じ、「日本で野球をやると決断したときにはとても想像できなかったことですし、このような名誉ある賞をいただけたことは大変光栄です」とコメントしています。

▽タイラー・ネビン選手 コメント

今回の受賞は、日本で野球をやると決断したときにはとても想像できなかったことですし、このような名誉ある賞をいただけたことは大変光栄です。そして、毎日応援してくれたライオンズファンの皆さまにも感謝しかありません。1年を通して健康でいられたこと、チームメートと共に戦えたことをとてもうれしく思います。来年もまた同じような活躍ができるようベストを尽くします。