　11月第3週の上昇率ランキングはフィリピン株式が前週の急落から反発したのを受け、フィリピン株式を主要投資対象とするファンドが2位と3位に入っています。

　下落ランキング上位ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ＡＬＡＭＣＯ日経平均ファンド（にぃにぃＧＯ）」は3200円、2位の「米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）」は1900円、3位の「しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド（情熱アジア大陸）」は2130円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+8.85％　ＵＳバイオ・ベンチャー（限定追加型）
運用会社:ベイビュー・アセット・マネジメント

2位　+5.95％　イーストスプリング・フィリピン株式オープン
運用会社:イーストスプリング・インベストメンツ

3位　+5.43％　フィリピン株ファンド
運用会社:キャピタル　アセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-26.51％　ＡＬＡＭＣＯ日経平均ファンド（にぃにぃＧＯ）
運用会社:朝日ライフアセットマネジメント

2位　-18.91％　米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント

3位　-18.14％　しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド（情熱アジア大陸）
運用会社:しんきんアセットマネジメント投信

株探ニュース