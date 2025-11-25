Ｊ３アスルクラロ沼津は２５日、静岡・裾野市内で公開練習を行った。

２３日に１９位・讃岐が勝ち、沼津も同日の福島戦で敗れて最下位が確定。ＪＦＬ２位・レイラック滋賀との入れ替え戦（１２月７、１４日）に回ることが決まったが、その前に２９日のリーグ最終節で讃岐とアウェーで戦う。ＦＷ森夢真は「消化試合じゃない。全力で勝ちにこだわる」と白星を誓った。

福島戦では動きがキレていた。何度もドリブルでゴールに向かい、０―１の後半１１分にはペナルティーエリア内で倒されてＰＫを獲得。味方が相手ＧＫに止められて得点には至らなかったが、強気のプレーをホーム最終戦で見せ、「チームを勝たせたい、と気持ちが入っていた。自分のストロングな部分が出せた」と振り返った。

順位は決まってしまったが、その熱い闘志を保ちながら讃岐戦に向かう。「失うものがない滋賀は、勢いを持って来ると思う。うちも讃岐に勝つことが大事。入れ替え戦へ勢いをつけたい」と気を引き締める。福島戦のスタメン組は、この日はジョギングなどの軽い調整で終わったが、２６日からハードな練習に戻る。

リーグ戦は２連敗中で、鈴木秀人監督も「連敗した状態で行くと受け身になってしまう。讃岐に勝って、入れ替え戦を迎えたい」と話した。ここから３連勝して、Ｊ３の舞台に生き残る。

（里見 祐司）