[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇93銘柄・下落80銘柄（東証終値比）
11月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは186銘柄。東証終値比で上昇は93銘柄、下落は80銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は40銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは11銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6731> ピクセラ 43.7 +6.7（ +18.1%）
2位 <4424> Ａｍａｚｉａ 705 +100（ +16.5%）
3位 <9286> エネクスＩＦ 68500 +9200（ +15.5%）
4位 <9242> メディア総研 2442.8 +275.8（ +12.7%）
5位 <2323> ｆｏｎｆｕｎ 810 +74（ +10.1%）
6位 <4570> 免疫生物研 1867.9 +148.9（ +8.7%）
7位 <7804> Ｂ＆Ｐ 2580 +170（ +7.1%）
8位 <2311> エプコ 850 +44（ +5.5%）
9位 <2391> プラネット 1314 +65（ +5.2%）
10位 <6494> ＮＦＫＨＤ 129 +6（ +4.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9536> 西部ガスＨＤ 1700 -235（ -12.1%）
2位 <8894> レボリュー 52.2 -2.8（ -5.1%）
3位 <4598> デルタフライ 519 -23（ -4.2%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 19.3 -0.7（ -3.5%）
5位 <6046> リンクバル 135.6 -4.4（ -3.1%）
6位 <3245> ディアライフ 1141 -36（ -3.1%）
7位 <8746> ｕｎｂａｎｋ 273.1 -7.9（ -2.8%）
8位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 437.5 -12.5（ -2.8%）
9位 <4418> ＪＤＳＣ 1230 -32（ -2.5%）
10位 <7356> レッティ 180.6 -4.4（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9009> 京成 1274.2 +9.7（ +0.8%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1177.4 +7.4（ +0.6%）
3位 <4902> コニカミノル 625 +3.9（ +0.6%）
4位 <5802> 住友電 6100 +38（ +0.6%）
5位 <4307> 野村総研 6342.9 +37.9（ +0.6%）
6位 <2914> ＪＴ 5731.2 +31.2（ +0.5%）
7位 <1808> 長谷工 2935 +15.5（ +0.5%）
8位 <4506> 住友ファーマ 2505 +12.5（ +0.5%）
9位 <4689> ラインヤフー 423 +2.0（ +0.5%）
10位 <9434> ＳＢ 226 +1.0（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2413> エムスリー 2567.5 -15.0（ -0.6%）
2位 <5401> 日本製鉄 622 -2.0（ -0.3%）
3位 <4568> 第一三共 3820 -12.0（ -0.3%）
4位 <8591> オリックス 4098 -10（ -0.2%）
5位 <7203> トヨタ 3070.1 -6.9（ -0.2%）
6位 <9501> 東電ＨＤ 764 -1.5（ -0.2%）
7位 <9984> ＳＢＧ 15361 -29（ -0.2%）
8位 <7011> 三菱重 3870.1 -6.9（ -0.2%）
9位 <4755> 楽天グループ 916.3 -1.2（ -0.1%）
10位 <7272> ヤマハ発 1104 -1.0（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
