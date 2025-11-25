　11月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは186銘柄。東証終値比で上昇は93銘柄、下落は80銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は40銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは11銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6731>　ピクセラ　　　　　 43.7　 +6.7（ +18.1%）
2位 <4424>　Ａｍａｚｉａ　　　　705　 +100（ +16.5%）
3位 <9286>　エネクスＩＦ　　　68500　+9200（ +15.5%）
4位 <9242>　メディア総研　　 2442.8 +275.8（ +12.7%）
5位 <2323>　ｆｏｎｆｕｎ　　　　810　　+74（ +10.1%）
6位 <4570>　免疫生物研　　　 1867.9 +148.9（　+8.7%）
7位 <7804>　Ｂ＆Ｐ　　　　　　 2580　 +170（　+7.1%）
8位 <2311>　エプコ　　　　　　　850　　+44（　+5.5%）
9位 <2391>　プラネット　　　　 1314　　+65（　+5.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9536>　西部ガスＨＤ　　　 1700　 -235（ -12.1%）
2位 <8894>　レボリュー　　　　 52.2　 -2.8（　-5.1%）
3位 <4598>　デルタフライ　　　　519　　-23（　-4.2%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 19.3　 -0.7（　-3.5%）
5位 <6046>　リンクバル　　　　135.6　 -4.4（　-3.1%）
6位 <3245>　ディアライフ　　　 1141　　-36（　-3.1%）
7位 <8746>　ｕｎｂａｎｋ　　　273.1　 -7.9（　-2.8%）
8位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　437.5　-12.5（　-2.8%）
9位 <4418>　ＪＤＳＣ　　　　　 1230　　-32（　-2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9009>　京成　　　　　　 1274.2　 +9.7（　+0.8%）
2位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1177.4　 +7.4（　+0.6%）
3位 <4902>　コニカミノル　　　　625　 +3.9（　+0.6%）
4位 <5802>　住友電　　　　　　 6100　　+38（　+0.6%）
5位 <4307>　野村総研　　　　 6342.9　+37.9（　+0.6%）
6位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 5731.2　+31.2（　+0.5%）
7位 <1808>　長谷工　　　　　　 2935　+15.5（　+0.5%）
8位 <4506>　住友ファーマ　　　 2505　+12.5（　+0.5%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　　423　 +2.0（　+0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2413>　エムスリー　　　 2567.5　-15.0（　-0.6%）
2位 <5401>　日本製鉄　　　　　　622　 -2.0（　-0.3%）
3位 <4568>　第一三共　　　　　 3820　-12.0（　-0.3%）
4位 <8591>　オリックス　　　　 4098　　-10（　-0.2%）
5位 <7203>　トヨタ　　　　　 3070.1　 -6.9（　-0.2%）
6位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　764　 -1.5（　-0.2%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　15361　　-29（　-0.2%）
8位 <7011>　三菱重　　　　　 3870.1　 -6.9（　-0.2%）
9位 <4755>　楽天グループ　　　916.3　 -1.2（　-0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース