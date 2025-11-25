日本ハムの山県秀内野手が２５日、エスコン内で契約を更改。７７０万円増の１６００万円（金額は推定）でサインした。

ルーキーながら二遊間での高い守備力を武器に１軍に定着すると、９月にはソフトバンク・モイネロから２打席連発をマークするなど、８４試合の出場で打率２割３分２厘、３本塁打、１１打点をマーク。ＣＳ最終Ｓでも上沢から一発を放つと、新庄監督から来季の開幕スタメンに指名された。

１年目のシーズンを「６５点」と自己採点。「いいところもたくさんあったんですけど、ミスだったりそういう経験が出来たシーズンだったので、それが５０点。自分がもっと進化できる過程が見えたのがすごいよかったんで、そこは１５点ですかね」と内訳を明かした。

入団時には“守備職人”のイメージだったが、バットでも結果を残したことには「思い通りではなく、想像以上だった。ホームランはプロ通算０本だと思っていたので。いい意味で自分も裏切られた感じがします」と振り返った。

ファンフェスのオープニングでは、見事なピアノ独奏を披露。「査定の話で『ピアノ入れるの忘れたわ』みたいな、冗談で言って頂いた。ピアノ査定入れて頂けるんだったら、来年お願いしてみようかなと思います」と笑顔で話してた。