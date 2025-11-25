「トランプ大統領よ、我々の誰かに手を出せば、全員を敵に回すことになる」

【画像】ラッパー時代のマムダニ氏。年収は15万円だったという。

現地時間11月4日夜、当選を決めた次のニューヨーク市長、ゾーラン・マムダニ氏（34）がそう吠えた。



急進左派と目されるマムダニ氏

◆◆◆

米民主党公認で出馬、得票率50％超、100万票以上を得て当選したのが「民主社会主義」を掲げるマムダニ氏だ。世界一のビジネス街で“トランプの天敵”新市長はなぜ誕生したのか。在NYのライター・堂本かおる氏が解説する。

支持率わずか1％の圏外から躍進

「NY市民の間には、トランプ時代に『心底うんざり』という閉塞感があった。物価高やフードスタンプ（食料品の配給券）の停止で、実際に飢える人も出てきていました」

マムダニ氏の今年2月の支持率はわずか1％。圏外から躍進した。

「ボランティアが熱心に民家を訪問した。若さと朗らかな印象、SNSの動画作りの巧みさも支持が広がった要因でしょう」（同前）

インド系でウガンダ生まれ、7歳でNYに移り住んだ“移民”だ。イスラム教を信仰。2014年に卒業した名門・ボードウィン大学生時代を知るロバート・モリソン教授が明かす。

「ゾーランは私の宗教の授業とイラン革命の授業を受講していました。活発に発言し、表情や身振りを伴う語り口にカリスマ性がある一方、人の意見に耳を傾ける柔軟性もありました。

私のフィードバックも次の課題に反映されていた。パレスチナ解放運動に携わり、新聞に寄稿するなど学内でも知られた存在でした」

ラッパーとしての意外な素顔も

父はコロンビア大教授、母は著名映画監督ミーラー・ナーイル氏。

マムダニ氏もクリエイターだ。NPO勤務の傍ら、「ヤング・カルダモン」等の名義でラッパーとして活動していたのだ。ボードウィン大准教授で交流があるブライアン・パーネル氏が語る。

「彼は音楽を通じて故郷ウガンダの文化、言語、喜びを表現していました」

楽曲「Kanda」（15年）のビデオではサングラス姿を披露、「俺は英語でもガンダ語でもラップできる」と誇る姿が。また「NANI」（19年）のビデオでは85歳（当時）の女優を、マムダニ氏をビンタする「ギャングおばあちゃん」役で起用。口パクで放送禁止用語を連発し、中指を立てる過激な演出で、当時話題を集めた。

「18年に米国市民権を取得。20年にNY州議会議員に当選した」（在米記者）

私生活では21年、イラストレーターのラマ・ドゥワジ氏とマッチングアプリで出会い、今年結婚した。

日本の有名ブランドを愛用

シンプルなスーツ姿が印象的なマムダニ氏だが、実は庶民派の日本ブランドを取り入れているという。

「NYにも店舗がある『ユニクロ』の愛好家だと公言しています。同じシャツとズボンを10着ほど揃えているそうです。また安価な『カシオ』の腕時計も着用しています」（同前）

大企業や富裕層への増税、家賃の値上げ凍結を訴えるが、本人の懐事情は？

「ラッパーとしての年収は、昨年実績でわずか約15万円です」（同前）

心もとないが、あくまで副業らしい。本業では、

「NPO職員時代の年収は現在のレートで日本円にすると約700万円、州議時代は同2000万円超。住まいは相場より安い家賃約35万円のアパート。他方で親戚から贈与されたウガンダの土地（最大評価額3800万円）を所有しています。また市長になれば約4000万円の年俸を得て、マンハッタンの市長邸にも引っ越せます」（同前）

トランプ大統領はマムダニ氏の当選直後、「NYは主権を一部失った」と牽制。ラップバトルの如き激しい舌戦の火蓋が切られた――。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月20日号）