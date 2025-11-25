4年目の進化！ トヨタが“新”「“8人乗り”ミニバン」発表し反響多数！ 245馬力の“スポーティ”な「エスティマ後継機」に「便利すぎる」声も！ “掃除機と冷蔵庫”も内蔵の米国「シエナ」が話題に
快適装備が話題に
2025年10月23日、トヨタの米国法人は「シエナ」2026年モデルを発表しました。
機能面や安全面が向上した新シエナの登場に、ユーザーから多くの反響が寄せられています。
シエナは、かつて日本市場で「エスティマ」の名で販売されていたモデルの後継にあたり、北米市場向けに開発された大型ミニバンです。現行モデルは2021年に登場した第4世代であり、今回の新型はその進化版として位置づけられています。
新型シエナは、全長5175-5185mm×全幅1994mm×全高1776mmの大型ボディを採用。3列シート構成で最大8人乗車が可能です。
エクステリアは、日本の新幹線からインスピレーションを受けたとされ、流麗かつスポーティな印象を与えるデザイン。
インテリアには、運転席と助手席の間に「ブリッジコンソール」を配置し、下部には広い収納スペースを確保。最上級グレードでは、掃除機と冷蔵庫ボックスが標準装備され、実用性と快適性を両立しています。
パワートレインは、直列4気筒2.5リッターガソリンエンジンと2つのモーターを組み合わせたハイブリッドシステムで、システム総合最高出力は245馬力。
駆動方式は2WD（FF）と4WDの2種類が用意され、4WDモデルでは、前後輪のトルク配分を自動で最適化するシステムを採用。これにより、走行状況に応じた安定性と安全性を確保しています。
グレード展開はLE、XLE、XSE、ウッドランドエディション、リミテッド、プラチナの6種類。
LEでは8スピーカーオーディオシステムやリアウィンドウシェード、自動防眩ルームミラーなどを標準装備。XLEではブラックルーフレールとJBLオーディオを追加。
XSEでは、12スピーカー、サブウーファー、アンプを備えたJBLプレミアムオーディオを標準装備。
ウッドランドエディションでは外装色に「アイスキャップ」を追加。LE〜プラチナでは新たに「ヘビーメタル」カラーも設定されています。
安全装備としては、全モデルに「Toyota Safety Sense 2.0（TSS 2.0）」を標準搭載。歩行者検知機能付き衝突回避支援システムや、全速度域対応のダイナミックレーダークルーズコントロールなどを含みます。
販売開始は2026年1月を予定。価格は4万120ドル（約613万円）からと発表されています。
この発表に対し、SNSでは「掃除機と冷蔵庫が付いているのは便利すぎる」「エスティマの再来か？」「日本でも売ってほしい」といった声が多く見られました。
特に、かつて日本市場で人気を博したエスティマの後継と捉えるユーザーも多く、懐かしさと期待が入り混じった反応が目立ちました。
日本市場での展開は未定ながら、トヨタのミニバン戦略における次の一手として、シエナの動向は注目すべき存在です。