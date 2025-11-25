大橋ジムで一夜明け会見

ボクシングのWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）が25日、那須川天心（帝拳）との同級王座決定戦12回戦から一夜明け、横浜市内の所属ジムで会見した。陣営の大橋秀行会長は激闘を繰り広げた井上と那須川を称賛。前夜は3-0（116-112×2、117-111）で井上が判定勝ち。約13か月ぶりの再起戦。格闘技戦績無敗を続けてきた“神童”に初黒星をつけて、世界王座に返り咲いた。

前夜の試合で井上は序盤こそ主導権を握られたが、3〜4回にボディーと右フックを的中させて流れをつかむ。4回終了時点でジャッジ3者ともに38-38の互角。7回には左右のアッパーで那須川の顔を跳ね上げ、8回終了時点で2-0とリード。「拓真」「天心」コールが響く中で決着は判定へ。ゴングと同時に勝利を確信し、リングコーナーで喜びを爆発させた。3-0の完勝だった。

会見には井上と父の真吾トレーナー、大橋会長が出席した。会長は「今思い出しても1、2ラウンドのあの展開からよく逆転できたというのがすごく印象に残っています。逆に天心選手はこの経験を活かして、さらに強くなってくる試合になったんじゃないかなと思います」と振り返った。

「過去イチ」の仕上がり具合となった井上。那須川戦に向けては。アマチュアボクシング9冠の堤麗斗（志成）と日本バンタム級7位・坂井優太（大橋）ら実力者がスパーリング相手となった。囲み取材で大橋会長は「天心がサイドステップしてアッパーを狙ってくる。このパートナーもやってくるので、すぐ反応できた。スパーリングのおかげ」と打ち明かした。

序盤の那須川の動きについて「いつもより一段と強かった」と改めて称賛。一方で「接近戦がちょっと弱点でした」と指摘。その上で「これを克服したら相当……。世界チャンピオンにはいずれなると思います。楽しみです。（井上と）再戦しても面白い」と“神童”の飛躍に期待した。

那須川はキックボクシング、総合格闘技で合わせて47戦全勝。2023年4月にボクシングデビューし、今試合は転向8戦目。ここまで格闘技キャリアは54戦無敗だった。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）