MetaのAIアシスタント「Meta AI」を日本国内でも段階的に提供開始
米Metaは11月25日（日本時間）より、日本国内でMeta AIを段階的に提供開始することを発表した。Meta AIはInstagramやFacebook、Messenger、WhatsAppなど同社が提供するプラットフォーム内で利用できるAIアシスタントサービス。
アプリ内に表示されるMeta AIアイコンをタップだけでなく、グループチャット内では「@Meta AI」と入力することで友達と一緒に利用できる。Webサイト上でも「meta.ai」で使用可能。
Meta AIロゴ
同サービスの利用により、日本においてもMeta AIを使って新たなアイデアを生み出したり、コンテンツを作成・アニメーション化したりできるようになる。また、関心のあるテーマを深掘りしたり、単純に笑いを共有したりもできるという。
新しい市場に拡大する中で、現地の文化や歴史、慣用句、そして人々の日常生活で最も重要なことをMeta AIがより深く処理できるよう、同社は継続的にフィードバックを取り入れるとしている。
Meta AI利用イメージ
