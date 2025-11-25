去年の服、毛玉やば！→【大人のしまむら】へ♡ 40・50代に似合う「おしゃれニット」

去年のニットの “毛玉問題” がじわじわ気になってくる、今日この頃。そろそろ気分も見た目もアップデートしたい……。そんな40・50代の味方になってくれそうなのは、【しまむら】で展開されている大人向けブランド、【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】。大人にちょうどいい可愛さの刺繍デザインや、ふわっと優しい質感が期待できる起毛セーターなど「おしゃれニット」がずらりとラインナップしています。この冬大活躍する予感大なので、ぜひチェックして。

ワードローブのお守りに！ 羽織るだけでサマになる定番カーデ

【しまむら】「ウール100%ニット」\2,420（税込）

シンプルで着回し力が高いクルーネックカーデは、ワードローブにスタンバイしておきたいお守りアイテム。体のラインを拾いにくいリラックスシルエットや、ボトムスとバランスが取りやすい丈感も大人に嬉しいポイント。しかもウール100%で、あたたかさと上質感も両立してくれそう。シャツやブラウスにさっと羽織るだけできちんと見えが叶い、ボタンを閉じてプルオーバーとしても着回せる万能トップスです。

さりげない刺繍が大人可愛いセーター

【しまむら】「ウール混刺繍ニット」\2,189（税込）

ベーシックなクルーネックセーターに飽きてしまった……。そんな40・50代にぴったりなのが、さりげないアクセントがきいたウール混の刺繍ニット。グレーのボディにワンポイントの刺繍と、大人可愛いデザイン。裾と袖口の太めのリブにより、スウェットライクなカジュアルさも併せ持っています。この他にもさまざまなカラー、柄やロゴが豊富に揃っているので、きっとお気に入りの1着が見つかるはず！

イロチ買い不可避かも！ 綺麗色セーター

【しまむら】「ウール混ニット」\2,189（税込）

クリーンにもカジュアルにも着回せる、シンプルなハイネックセーター。プチプラで何着も揃えておきたい人も多いはず。カラバリ豊富なこちらのニットは、なんと2,000円台。ベーシックカラーから差し色に使える綺麗色まで、これはイロチ買い不可避かも。リラックス感のあるシルエット × バックスリット入りで、着るだけで大人の抜け感をプラスしてくれそうです。

1枚で着映えするふわっと起毛セーター

【しまむら】「起毛ニットプルオーバー」\2,189（税込）

コーデに1点投入でこなれ感が狙えそうな、主役級ニットプルオーバーも発見。ふわっと優しい質感の起毛ニットで、お値段以上に高見えしそう。ミックスカラーがおしゃれなオレンジ、ニュアンス感のあるグレーやベージュもラインナップ。ジーンズと合わせれば大人カジュアルに、スラックスやスカートと合わせればキレイめにも着回せそうな優秀セーターです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

writer：小沢 鳴子