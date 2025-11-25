女優の長谷川京子（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。ニットドレス姿を披露した。

5日前の投稿で、自身がディレクションを務めるブランドについて「Essbyがライフスタイルブランドとして生まれ変わりました」と報告。「わたし達の生活をより満たしハッピーに、そしてわたし達自身が自分と向き合い、自分を大切に出来るきっかけを作れる様なプロダクトを展開していきたいと思っています」と伝えた。

また3日前には「タートルネックが大好きです」と書き出し、「今回作ったコットン100%のタートルニットは肌と延長線上に見えるよう、襟元、袖口、裾は切りっぱなしの仕様に。ボディに沿う細身のシルエットです」と、白いトップスについて解説していた。

この日は「Thank you so much for your kind cooperation（＝大変お世話になりました）」とインテリアメーカーにメンション。シックな室内で披露したニットドレス姿には、「こんな服着れないて、粉物ばっかり食ってる大阪のおばちゃんには。（笑）」「タイトなエンジ色？がお似合いで素敵です！カッコいいスタイルですね」などの声が寄せられている。