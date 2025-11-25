俳優の北川景子さんが、自身のSNSを更新。長女のために黒いトートバッグを手作りしたことを公開しました。



【写真を見る】【 北川景子 】 娘のリクエストで 黒のギャザー付きバッグを手作り 「綺麗にできました！」





投稿によると、最近、モノトーンの洋服を好きになった長女が「黒い手提げが欲しい」と希望したことがきっかけで、北川さんが制作に挑戦したとのことです。







北川さんは「苦手意識のあったギャザーに再び挑戦」と綴り、今回は「すんなり」と制作できたことを喜びの絵文字とともに報告しています。







写真からは、黒地に白の格子模様のツイード調の生地を使用し、黒いフリル状のギャザーを施した手提げバッグを完成させた様子が伝わってきます。







完成したバッグは長方形の形状で、黒と白の格子模様が特徴的です。下部には黒いフリルが装飾として付けられており、上部には持ち手が付いています。







北川さんは最後に「綺麗にできました！」と満足げにコメントしています。完成したバッグはソファの上に置かれ、落ち着いた雰囲気と高級感のあるデザインに仕上がっています。







この投稿に、「売り物みたいな美しさ」「お仕事もお忙しい中家事も育児もされて、ただただ尊敬しています」「子どもの頃、スカートは全て母の手作りだったことを思い出します」「ギャザー難しいのにすごい！」「苦手ギャザーを克服して黒い手提げ完成とか、親のスキルも一緒に進化しててジワる」などの声が寄せられています。







北川さんは、ミュージシャンでタレントのDAIGOさんと結婚し、2020年に第一子となる長女、2024年1月には第二子となる長男が生まれたことを報告していました。



【担当：芸能情報ステーション】