年の瀬が近づくことを告げ、厄を払う縁起菓子として親しまれている「切山椒」作りが鶴岡市で盛んに行われています。



「切山椒」はもち米に、黒糖とサンショウの粉を練り込んでそば状に切った餅菓子です。ほのかな甘さの中にわずかに辛味が混じり合う風味が特徴です。

明治時代に鶴岡市内の菓子職人が東京・浅草で販売されていた菓子に着想を得て作ったことが始まりとされています。

鶴岡市には厄除けのためにとげが生えているサンショウの木を庭先に植える習慣があり、1年の厄を払い良い年を迎えることを願う縁起菓子として市民に親しまれています。

市内の菓子店では毎年、師走が近づくこの時期に切山椒作りが盛んに行われます。

明治時代から続く菓子の老舗・木村屋では地元で採れたもち米とサンショウを使い、白と黒の2色の切山椒を作っています。



木村屋 商品管理 吉野 真係長「いよいよ年末が来たという気持ちになる。鶴岡の歴史ある縁起菓子としてサンショウの香りと一緒に厄を払ってもらい皆さんに良いこと、来年に良いことがありますようにと願って食べてもらえれば」



木村屋は切山椒作りを12月中旬まで続け、1万7000箱を製造する予定です。

