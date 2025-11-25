「Suica」新サービス名称は「teppay（テッペイ）」コード決済2026年秋から　「モバイルPASMO」は2027年春から利用可能

注目の「Suica」のコード決済。新サービスの名称は「teppay（テッペイ）」と発表されました。

JR東日本などは、2026年秋に交通系ICカード「Suica」のスマホアプリ版「モバイルSuica」で追加されるコード決済の新サービスの名称を、「teppay（テッペイ）」と発表しました。

「teppay」では、チャージの上限額が現在の2万円から30万円に増え、高額のショッピングにも対応します。

「モバイルPASMO」でも2027年春から「teppay」は利用可能となり、利用者の間では電子マネーを送金することもできるようになります。

アプリのトップ画面に新たに追加される「teppay」ボタンを押すと画面が切り替わり、クレジットカードのビューカードや銀行口座などから入金できます。

モバイルSuicaとモバイルPASMOの利用者は現在3500万人で、サービス開始当初から160万か所以上で利用できるようになる見込みです。

「teppay」の頭文字とその心は、「t」はtravel：旅が便利になる、「e」はeasy：簡単に、「p」はpartnership：パートナーシップ、パスモを始め、人や地域と連携して繋いでいくの意、とpay（支払う）を合わせた造語です。