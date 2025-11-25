木村拓哉がアポなしで一般家庭へ！9 時間ガチロケで「ヤベっ、ドキドキすんな」：秋山ロケの地図
11月20日（木）に放送した、「秋山ロケの地図 木村拓哉さんが本当に来てくれたよSP in 九十九里町」。
ロケの舞台となる町に巨大な白地図を設置し、町の皆さんが書き込んだ“行ってほしいスポット”を、ロバート・秋山竜次が巡る不定期特番。
「テレ東プラス」は、ゲストに木村拓哉が登場した番組内容の一部をご紹介！
【動画】木村拓哉がアポなしで一般家庭へ！9 時間ガチロケで「ヤベっ、ドキドキすんな」
今回は、とんでもないゲストが登場するスペシャル回！
あいにくの雨ですが、秋山は「地球の天気なんてどうでもいい。それ以上のことが起こっちゃってるから」と興奮を隠しきれません。
待ち合わせ場所の伊能忠敬記念公園へ向かうと、伊能忠敬の銅像を見上げる木村さんの姿が。信じられない光景に、秋山は「合成じゃないですよね？ こんな番組でしたっけ」と半信半疑(笑)。
今回の出演は、今年5月に木村さんのラジオ番組へ秋山がゲスト出演した際、木村さんが「アロチ（秋山ロケの地図）が大好きで観ている」「TVerのお気に入り登録している」と話したことがきっかけ。それがネットニュースで話題となり、番組スタッフがダメ元でオファーしたところ、まさかの出演快諾！ 木村さんのテレ東出演は10年以上ぶり、単独出演は初めてです。
「番組内容は知っているので」とのことで、事前打ち合わせなし。好きな放送回を尋ねたアンケートには「基本的には全般です」「来てくれた人が地図に書き込むっていう企画が凄い!!」と熱いメッセージが記されており、秋山も「嬉しいよね」と感無量。
ロケの舞台は、アロチ初回で訪れた千葉・九十九里町。なんと朝10時から夜7時までのガチロケに参加してくれるとのこと。
秋山が番組の主旨を説明しようとすると、「ルール知ってるから、何にも言わなくていい」と木村さん。過去回の細かい出来事や秋山の好みまで把握しており、秋山は「本当にTVer登録者だ！ 見たの1〜2回じゃないね」と大興奮！
白地図には47件の書き込みが。2人が気になったのは、「愉快な夫がおいしいピーマンの肉詰めを作って待っています！」という書き込み。一般家庭に天下のキムタクがアポなし訪問するという異例の展開です。木村さんにとっても初めての体験で、「ヤベっ、ドキドキすんな…」と緊張の面持ちに。
到着すると、奥様、ご主人、息子さん、娘さん、愛犬のミキヲくんが迎えてくれました。秋山が来る可能性は考えていたものの、まさか木村さんが来るとは想像しておらず、一家は「えっキムタク!? キャー！ ヤバーい!!」と大混乱！
「スリッパ大丈夫、いらないいらない。お邪魔しまーす」と気さくに上がる木村さん。
11カ月の娘さんを抱っこしたり、3歳の息子・かんたくんとブロックで遊んだりと、まるで親戚のお兄さんのような雰囲気です。
しばらくブロック遊びをしていると、「僕も遊ぶ！ かんたばっかりやってて、僕もやるう！」と赤ちゃんのように泣き出す秋山(笑)。優しくおもちゃを貸してくれるかんたくんですが、その表情はやや引き気味(笑)。
最終的にはママのもとへ避難！ 3歳には少し刺激が強すぎたようです(笑)。
そうこうしているうちに、ご主人特製の肉詰めピーマンが完成。木村さんは「出来立てがいいから、スタンディングだよね」「すぐ洗えるから」と、シンクの前でラフに試食。“キムタクが一般家庭の肉詰めピーマンを食べる”という超貴重な映像が撮れました。
さらに、このお宅にはまさかの施設が併設されており、2人は「人間にも使えるんですか!?」と驚愕！ その他、個性あふれる“他人ん家”、地元の食堂、学校、名物姉妹が営む雑貨店などをガチロケ。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！
