広島・小園海斗は首位打者（.309）、最高出塁率（.365）の打撃二冠もベストナイン受賞とはならなかった。

小園が今季多く守ったサードは、本塁打（40）、打点（102）で二冠王に輝いた佐藤輝明（阪神）が受賞。ショートは、泉口友汰（巨人）がベストナインに輝いた。泉口はリーグ2位の打率.301、リーグ3位の出塁率.362、小園がタイトルを獲得しており、数字上では小園が上回っていたが、受賞とはならなかった。

小園はゴールデングラブ賞でも、サードで70試合、ショートで57試合、セカンドで26試合と、三井ゴールデン・グラブ賞の選考基準である『チーム試合数の1/2以上1つのポジションの守備についていること』に、どのポジションにも当てはまらず、選考対象にならなかった。

▼ベストナイン得票数

【二塁手】

中野拓夢（神）262票

牧秀悟（De）5票

吉川尚輝（巨）4票

田中幹也（中）、小園海斗（広）2票

【三塁手】

佐藤輝明（神）269票

村上宗隆（ヤ）3票

小園海斗（広）2票

高橋周平（中）1票

【遊撃手】

泉口友汰（巨）198票

小園海斗（広）76票

矢野雅哉（広）1票