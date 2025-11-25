広島・小園、首位打者と最高出塁率に輝くも…ベストナイン受賞ならず
広島・小園海斗は首位打者（.309）、最高出塁率（.365）の打撃二冠もベストナイン受賞とはならなかった。
小園が今季多く守ったサードは、本塁打（40）、打点（102）で二冠王に輝いた佐藤輝明（阪神）が受賞。ショートは、泉口友汰（巨人）がベストナインに輝いた。泉口はリーグ2位の打率.301、リーグ3位の出塁率.362、小園がタイトルを獲得しており、数字上では小園が上回っていたが、受賞とはならなかった。
小園はゴールデングラブ賞でも、サードで70試合、ショートで57試合、セカンドで26試合と、三井ゴールデン・グラブ賞の選考基準である『チーム試合数の1/2以上1つのポジションの守備についていること』に、どのポジションにも当てはまらず、選考対象にならなかった。
▼ベストナイン得票数
【二塁手】
中野拓夢（神）262票
牧秀悟（De）5票
吉川尚輝（巨）4票
田中幹也（中）、小園海斗（広）2票
【三塁手】
佐藤輝明（神）269票
村上宗隆（ヤ）3票
小園海斗（広）2票
高橋周平（中）1票
【遊撃手】
泉口友汰（巨）198票
小園海斗（広）76票
矢野雅哉（広）1票