プロボクシングWBC世界バンタム級新王者となった井上拓真（29＝大橋）が25日、横浜市内の所属ジムで一夜明け会見に臨んだ。前夜はWBC同級1位・那須川天心（27＝帝拳）との王座決定戦（トヨタアリーナ東京）に12回判定勝ちで約13カ月ぶりの王座返り咲きに成功した。

拓真が所属する大橋ジムの大橋秀行会長（60）は「今思い出しても1、2ラウンドの展開からよく逆転できた」と経験の差を見せた拓真の逆転劇を称讃。一方で1、2ラウンドは拓真を上回った那須川について「天心もやっぱりいい選手だった。格闘家の（最初の）3ラウンドは本当に強い。あそこまで強いと思わなかったし、パンチ力も前見た時と全然違って威力もあった。ちょっとやばいなと思った」と率直な感想を述べた。

「世界チャンピオンにはいずれなると思う」と近い将来の那須川の戴冠を予言した上で「この経験を生かしてさらに強くなる試合になったと思う。弱点の接近戦を克服したらやっかいな相手になる」と今後の再戦に向けても脅威の存在になるとした。

また所属ジムの前WBOバンタム級王者・武居由樹（29）との“夢対決”についても言及。武居は9月14日に名古屋・IGアリーナ）で挑戦者クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）に4回TKO負けし王座から陥落したが「武居と天心の敗者復活戦も面白いよね」と“ファンが望む対決”実現を示唆した。