「最も屈辱的」日本代表MFが憮然としたまさかの途中出場・途中交代、現地でも波紋「昨季の英雄は自信を失ってしまうかもしれない」
現地11月23日に開催されたプレミアリーグの第12節で田中碧が所属するリーズは、アストン・ビラとホームで対戦し、１−２で敗れた。
この試合でベンチスタートとなった田中は、アントン・シュタッハの故障により、23分から途中出場する。だが、好パフォーマンスを見せていたにもかかわらず、71分にまさかの途中交代となった。
『LEEDS UNITED NEWS』によれば、ダニエル・ファルケ監督は「アオを交代させたくはなかったが、第４審判から、彼が再びタックルをするとレッドカードを受ける危険があると指摘された」と交代理由を説明している。
同メディアは「タナカは前週のブライトン戦で先発出場していたが、ノッティンガム・フォレストとのアウェー戦では先発メンバーから外れた。インターナショナルブレイク中に代表チームでプレーしたタナカにとっては、さらなるフラストレーションとなった」と伝えた。
「田中は交代を繰り返し、選手にとって最も屈辱的な瞬間となった。交代後、ファルケ監督と田中選手は長時間にわたり話し合いを行った。彼は試合中、リーズのベストプレーヤーの一人として、美しいタッチと上品なプレーを披露していた」
また、『The Leeds Press』は「このMFは相変わらず勤勉で、チームのために全力を尽くす。また、ファルケ監督率いるチームで最も創造性に富んだミッドフィールダーの一人と言えるだろう」と評価したうえで、こう指摘している。
「しかし、チーム内でのポジションを失い、交代出場した後に交代させられたことで、このMFはかつて持っていた自信をすべて失ってしまうかもしれない。リーズは昨シーズンの英雄の一人の自信を打ち砕く危険を冒している」
指揮官から説明を受けたものの、憮然とした表情を見せた田中。そのメンタルを地元メディアは懸念しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
