歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）、六代目尾上菊之助（11）親子が25日、京都・八坂神社で来月1日に京都南座で開幕する「當る午歳 吉例顔見世興行」への成功祈願を行った。

境内では集まったファンを前に“お練り”を行い、舞殿で奉納舞「七福神」も披露。「音羽屋！」「八代目！」「六代目！」と次々に掛かる大向こうに手を振り笑顔で応えた。午前中は冷たい雨が降っていたが、奉納舞が終わる頃には青空が広がり菊五郎は「どうなることか？と思っておりましたが、八坂神社様、皆さまのお力添えで、このように晴れ間も見えました」と感謝。京都は初代菊五郎が生まれ育った地でもあり「初代から八代までつないで参りました音羽屋の名跡、歌舞伎の魅力を後の世に伝えるべく、これからも親子で精進して参る覚悟を（お練りの）一歩一歩に込めさせて頂きました」などとあいさつした。

南座に初お目見えとなる菊之助は「初めての劇場でとても楽しみなこともありますし、まだロビーにも行ったことがなくて、そういう建物の中を見るのもとても楽しみです。そして、芝居終わった後、おいしい京都のお食事も」と顔をほころばせた。

イベント終了後の取材会では、前日24日に東京都内で起こった火事のため急逝した片岡亀蔵さん（享年64）への思いも語った菊五郎。亀蔵さんは同興行にも「俊寛」の瀬尾太郎兼康役、「弁天娘女男白浪」で狼の悪次郎役で出演することになっていた。「亀蔵さんの遺志、そして気持ちというのをわれわれ歌舞伎役者が大事にして、ひとつひとつの舞台をすることで亀蔵さんも見守ってくださると思うので、その気持ちを大事に前に進んで参りたい」としのんだ。

公演は「醍醐の花見」「一條大蔵譚」「玉兎」「鷺娘」「平家女護島（俊寛）」（昼の部）、「寿曽我対面」「口上」「弁天娘女男白浪」「三人形」（夜の部）で12月1〜25日。