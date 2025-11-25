NTTドコモは、全国のドコモショップで「NHKプラス」アプリの登録サポートを11月26日に開始すると発表した。サポートの利用料金は無料。

ドコモ回線を契約中で、NHKと受信契約を締結済みの世帯の契約者・同居家族のうち、「NHK ONEアカウント」を未登録の場合がサポート対象。

NHKプラス

「NHKプラス」アプリは、NHKの総合テレビとEテレをインターネットで視聴できるサービス。

NHKのインターネットサービスは10月1日に「NHK ONE」としてリニューアルされ、NHKのニュース記事や動画も閲覧できるようになった。「NHK ONE」の開始にともない、9月30日以前に「NHK プラス」を利用していた場合は「NHK ONEアカウント」への移行、または新規登録の手続きが必要となった。

サポート内容

「NHKプラス」アプリのダウンロード、「NHK ONEアカウント」の登録・プロファイル作成、受信料アカウントの作成・「NHK ONE アカウント」との連携サポート、アプリ操作方法の概要説明をドコモショップスタッフがおこなう。

8月15日までに旧「NHKプラス」のIDを登録していた場合、アカウント移行の手続き方法を案内する。8月16日以降に旧「NHK プラス」を利用開始した場合や、旧「NHKプラス」を利用していなかった場合は、新規登録の手続き方法を案内する。

アプリ操作方法の概要説明では、NHK公式ホームページに掲載の「放送同時配信を見る」「見逃し番組を見る」「設定を切り替える」「ログインする」について説明を受けられる。

概要説明に含まれない操作のサポートは、「あんしん店頭サポート」「あんしん遠隔サポート」による有料の対応となる。

なお、「NHK ONEアカウント」の登録により受信契約を促すメッセージが表示されるものの、請求情報の登録はなく、「NHK ONEアカウント」の登録のみで受信料が請求されることもない。受信契約締結後、受信料の請求が始まる。

また、NHK受信契約者との同居家族には、「NHK ONEアカウント」の登録・プロファイル作成までを案内する。受信契約者本人の了承を得た配偶者には、契約者本人と同様のサポートを案内する。

「NHK ONE アカウント」を登録済みの場合は無料サポートの対象外。