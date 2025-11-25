「どうせ向井か宮舘のファン」粗品、Snow Manライブ全裸女性に言及。「決めつけててわろてもた」
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんは11月24日、自身のYouTubeに動画を公開。Snow Manのライブで女性ファンが全裸になったニュースについて言及し、話題となっています。
【動画】粗品「どうせ向井か宮舘のファン」
「ラウールの解像度高くてアツい」粗品さんは『【粗品】最近のSNSニュース斬った【1人賛否】』と題した動画を公開。話題になったSNSニュースについて、粗品さんが賛否両論を述べる人気企画です。その中で、Snow Manのライブで女性ファンが全裸になったニュースについて言及。ラウールさんが、翌日のライブで「参戦服」についてファンに質問したことを取り上げ「おもろいのよこの人ね」と称賛したり、全裸になった女性ファンについて「誰のファンでもない可能性が高い」と考察したりしました。しかし、お決まりの「ただぁ！」というセリフの後に「どうせ向井か宮舘のファンやろ！」とも。向井康二さんと宮舘涼太さんの名前を挙げています。
視聴者からは「流石にシュールな光景すぎて笑うしかねぇwww」「粗品、ラウールの解像度高くてアツい」「ラウールはおもろい子なんです！」「もうこれ芸能界で1番ジャニーズ好きでしょ」「ジャニーズの公式お兄ちゃんありがとう」「全裸ペンラのファンを2人のファンに決めつけててわろてもた」などの声が寄せられました。
『放送事故レベルの激ギレ』20日には『粗品放送事故レベルの激ギレ』と題した動画を公開した粗品さん。自身が約2400万円の寄付をしたにもかかわらず、スタッフがそのことを忘れているのではないかと問答を繰り広げています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
