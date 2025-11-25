ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、キャンペーン「LINEMO週穫祭」の11月第4弾を開始した。新規契約もしくは他社からの乗り換え（MNP）で最大2万円分のPayPayポイントが還元される。期間は11月30日。

期間中、LINEMO契約時に受け取れる通常還元ポイント1万2000円に加えて、最大8000円分を追加した合計2万円分が還元される。たとえば、他社からの乗り換え（MNP）で「LINEMOベストプランV」を契約する場合、通常1万2000円分還元のところ、8000円分増額の最大2万円分が還元される。

なお、「LINEMOベストプラン」を契約する場合は、4000円分上乗せで、最大1万4000円分の還元が受けられる。

ポイントが増額される対象キャンペーンは、「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」、「LINEMOベストプラン紹介キャンペーン」、「LINEMOおかえりだモンキャンペーン」、「2回線まとめて申し込みでPayPayポイントプレゼントキャンペーン」、「契約者向け！ 追加申込キャンペーン」の5つとなる。