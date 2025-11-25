BTS・J-HOPE、TXT＆TWSとの“先輩後輩SHOT”公開！優しさあふれる笑顔にときめき【PHOTO】

BTSのJ-HOPEが、後輩との豪華ショットを公開し注目を集めている。

【写真】J-HOPE＆TXT・テヒョンの“ウインク2SHOT”

J-HOPEは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ファッションブランド「HUMAN MADE（ヒューマンメイド）」のソウル・狎鴎亭店オープンイベントで撮影されたものだ。

中でも注目を集めたのが、イベントを訪れた後輩アーティストたちとの豪華ショットだ。TOMORROW X TOGETHERのヨンジュン＆テヒョン、TWSのジフン＆シンユと並んで撮られた写真からは、温かな雰囲気が伝わってくる。

（写真＝J-HOPE Instagram）ヨンジュン、J-HOPE、テヒョン

（写真＝J-HOPE Instagram）ジフン、J-HOPE、シンユ

後輩に囲まれながら優しい笑顔を見せるJ-HOPEの姿は、スターの風格を漂わせ、ファンをときめかせた。

なお、J-HOPEが所属するBTSは現在、2026年春のカムバックを目標に準備を進めている。新アルバムのリリースとともに大規模ワールドツアーの開催も予告しており、完全体での活動再開に期待が高まっている。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。