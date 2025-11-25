WBC開幕までちょうどあと100日となった25日、大谷翔平選手が自身のインスタグラムを更新。「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と2026年3月5日開幕のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明しました。

前回大会では、二刀流で出場し、MVPに輝き、日本を世界一に導いた大谷選手。MLBで活躍する日本人選手初めてのWBC出場表明となります。

現在、WBCに向けて選手を選んでいる段階の侍ジャパン。15日からの2日間で行われた韓国代表との強化試合では、NPBの選手のみで挑み、初戦は「11-4」の快勝。2戦目は終盤に2HRを浴び、「7-7」の同点に追いつかれてのゲームセットとなりました。

この試合はNPBで適用されていない、MLB公式球、ピッチクロック、ピッチコムを使用するなど、NPBの選手にとっては不慣れな内容に。WBC本番では、前回大会同様、大谷選手をはじめMLBルールに慣れており、世界で活躍する日本選手と、NPBの選手が混ざったチーム構成が予測されます。日本代表には誰が選出されるのか、今後の動向に注目が集まります。