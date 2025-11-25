SEVENTEEN・スングァンの等身大パネル・サイン入り製品も！「FoRest by Greenfinger」、日本4都市でPOPUP開催

SEVENTEEN・スングァンがモデルを務める韓国スキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」が、日本上陸1周年を記念し、全国4店舗のHMVでPOPUP STOREを開催する。

【写真】「メロすぎ」スングァン、“チャラかっこいい”メガネ姿

今回のPOPUP STOREでは、人気のスキンケア・ボディケア商品の販売、体験、新ビジュアルの展示、POPUP限定セットの販売など、さまざまな企画が用意されている。

開催店舗は、HMV栄（11月24日〜12月8日）、HMV&BOOKS SHINSAIBASHI（12月2日〜12月15日）、HMV&BOOKS SHIBUYA（12月5日〜12月18日）、HMV&BOOKS HAKATA（12月16日〜12月29日）の4店舗。

POPUP STOREのスペシャルイベントとして、店舗ごとに異なるスングァンの等身大パネルや直筆サイン入り製品が展示され、さらにHMV限定コメント動画も公開される。

FoRest by Greenfinger POPUP STORE

また、期間中に対象店舗でFoRest by Greenfingerの商品を2000円（税込）購入するごとに、特典がもらえるプレゼント企画も実施される。

対象商品は、フォレストピトン水分CICAシリーズ（セラムトナー、セラム、クリーム、フォームクレンザー、セラムパッド）、ギュルタミンビタトーニングシリーズ（セラム、ゲルセラムパッド、サンクリーム）、マルチディフェンスサンクッション（ハローキティ、クロミ）など、ブランドを象徴する人気ラインが中心。また、HMV限定のFoRest by Greenfingerフレームキーリングも登場する。

フォレストピトン水分CICA

HMV限定FoRest by Greenfingerフレームキーリング

「FoRest by Greenfinger」は、22年連続で「韓国で最も尊敬される企業」に選ばれているユーハン・キンバリーが展開するスキンケアブランドで、自然由来成分にこだわり、忙しい現代人の肌に“優しい休息（For Your Rest）”を届けることをコンセプトとした韓国のクリーンビューティーブランドとして知られている。

ブランドモデルにはSEVENTEENのスングァンが起用され、日本でも大きな注目を集めている。

日本上陸1周年を記念した今回の特別なPOPUPイベントに、ぜひ注目してほしい。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。