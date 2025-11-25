【日本一のイケメン高校生候補】高一ミスターコンGP：江畑皇之介＜男子高生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/25】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第13回は、高一ミスターコンGP：江畑皇之介（えばた・こうのすけ）くんのインタビューを届ける。
出身：埼玉県
学年：1年生
誕生日：10月17日
MBTI：ENFJ
趣味：サッカー観戦
特技：サッカー
好きな食べ物：グレープフルーツ
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：失敗は悪いことではなく、うまくいかない方法を見つけただけ
最近ハマっていること：海外のサッカーをみること。
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
俳優やモデルになりたいと思っていて、その夢の第一歩に挑戦したいと思ったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
初対面の人ともすぐに打ち解けることができること。
― 憧れの有名人はいますか？
高橋文哉さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
陰で僕の悪口を言う人がいましたが、そこで自分もムキになったりするのではなく、自分は自分と考えて、学ばなければいけないことはしっかり学び、常にプラスになっていけるように行動していました。
― 将来の夢を教えてください。
モデル、俳優になること。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
全てのことに関して感謝をもち、その場を楽しむこと。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日・30日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイイケメン高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
