二宮和也、M!LK生配信にビデオメッセージ＆ケーキ贈るも「嘘だよな、、？」まさかの結末に反響続々「ミラクルすぎる」「神回」
【モデルプレス＝2025/11/25】嵐の二宮和也が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの結成11周年を祝福するも、まさかの結末に注目が集まっている。
【写真】嵐メンバー、まさかの結末に驚きを隠せない投稿文
同日にM!LKはグループの結成11周年を記念し、グループのYouTubeチャンネルにて「M!LK 11th Anniversary Day 〜爆裂11時間生配信〜」を実施し。その中で二宮からのビデオメッセージとケーキが贈られるシーンがあり、メンバーは喜びをあらわにしていた。そして、スクリーンショットタイムとなりケーキを前にポーズを決めていた5人だが、途中で配信がストップする事態に。配信が再開すると二宮から贈られたケーキが爆発しており、メンバーもケーキまみれになっていた。
この流れを受け、二宮は「えーっと、、、M!LK嘘だよな、、？？配信、、、切れてた、、？？うんうん。嘘だよね」と戸惑いながらも「まぁ、とにもかくにも11周年おめでとう」とM!LKを祝福するメッセージを投稿。リプライ欄ではM!LKの公式アカウントが「二宮さんサプライズメッセージとお祝いのケーキ本当にありがとうございました！1番大切な爆発のところで配信が途切れました！これも僕らの良さだと思ってくだされば嬉しいです、、大好きです二宮さん」とコメントしていた。
この投稿にファンからは「ある意味持ってる」「ミラクルすぎる」「やりとり微笑ましい」「まさかの結末」「神回」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆二宮和也、M!LK生配信でケーキ贈るもまさかの展開に
◆二宮和也の投稿に反響
