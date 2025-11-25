日本初開催の東京デフリンピック。耳が不自由な人たちの世界大会です。サッカー男子日本代表は、きょう11月25日にトルコとの決勝に臨みます。

【写真を見る】「恩返しの金メダルを」デフサッカー湯野選手 きっかけは“日本代表の同僚”からの誘い

この試合に先発出場する予定の湯野琉世選手（熊本県八代市出身）がデフサッカーを知ったのは、今回のデフリンピックでハンドボールに出場している、同じ熊本出身の選手がきっかけでした。

2人の出会いと、活躍を振り返ります。

隣の部署にいたのが、岩粼さんだった

湯野琉世選手がデフサッカーを知ったのは19歳の時、高校卒業後に就職した北九州市の会社でのことでした。

デフサッカー日本代表 湯野琉世選手(25)「隣の部署で働いていたのが岩粼さんで、僕が普段から補聴器をつけていたので、それを見て『デフサッカー知ってる?』という感じで声をかけられたのがきっかけで、デフの世界に入りました」

声をかけてきたという同僚は、デフリンピックハンドボール日本代表、八代市の北に隣接する宇城市出身の岩粼先育選手でした。

2人は約5年間、同僚として過ごし、家族ぐるみの付き合いも生まれました。

その関係は今も続いています。

湯野選手「デフリンピックに向けて、調子どう?とか2日に1回くらいLINEが来て、仲良くやっています。友達みたいな感じで、先輩ではなく手話があるからこそ距離感も近く話せているなと思う」

デフサッカーを知ったことが人生の転機になった湯野選手は、日本代表の中心選手として活躍するようになり、チームは2023年の世界選手権では銀メダル、2024年のアジア大会では金メダルを獲得しました。

一方、デフハンドボールも日本代表が発足し、今回のデフリンピックでは、2人揃って世界の大舞台への挑戦となりました。

岩粼先育選手「20年ぶりに現役に復帰しました」

湯野選手「人生を変えてくれた岩粼さんには感謝しているし、お互い日本代表選手として金メダルを取ることが目標だと思うので、金メダルを取って感謝の気持ちを伝えたい」

デフハンドボール予選 ドイツとの対戦

デフハンドボールの予選3試合目は、優勝候補の呼び声高いドイツとの試合でした。

会場には世界各国から2000人近い客が集まる中、日本はここまでの2試合で勝利無しという状況です。

ドイツに圧倒される展開の中、後半で岩粼選手に声がかかります。

これが、デフリンピック初出場の瞬間。8分近い出場時間で得点に絡むプレーこそありませんでしたが、デフアスリート最高峰の舞台をかみしめていました。

補聴器を外してプレーする選手たちのために考案された「サインエール」が目に入ると、「応援されている実感が湧いた」と振り返ります。

【試合結果】 日本 10-32 ドイツ

「一緒に頑張ろう」

試合後、岩粼選手と湯野選手の2人をテレビ電話で繋ぎました。

岩粼選手「まず1勝すること。とにかく勝つことを目標にしています!」

湯野選手「一緒に目標目指してがんばりましょう!」

岩粼選手「あした（11月26日）試合?あしたはどこと対戦するの?」

湯野選手「イギリスですよ」

岩粼選手「イギリス?頑張って!負けるなよ!」

湯野選手「もちろん」

デフサッカ― 決勝は「恩返しのつもりで」

サッカー男子は予選を1位通過し、準々決勝でイギリスと対戦しました。

前半、イギリスにフリーキックを直接決められ先制されますが、DFの湯野選手が指示を飛ばし追加点を許さず、後半、日本がコーナキックから得点するなど逆転して勝利を飾りました。

【試合結果】 日本 2-1 ドイツ

そして日本は準決勝も突破し、きょう（11月25日）、史上初の金メダルをかけてトルコとの決勝に臨みます。

湯野琉世選手(25)「放り込んで来る相手に対してしっかりディフェンスラインで対策ができたので、すごく良い試合運びができたと思います。岩粼選手には感謝していますので、恩返しのつもりで金メダルを獲って岩粼選手に見せたいと思います」