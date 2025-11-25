「○時に○○駅で拾って」2回遊んだだけのママ友が【厚かましい】→はっきり断っていいですか？【ママリ】

私の車はタクシーですか？会って間もないママ友の、厚かましいお願いにウンザリ

朝から愚痴のような相談ですが良かったら聞いてください。

前にも同じ内容でママリに相談しました。

相談内容は、ママ友関係で頻繁に「○時に○○駅で拾って欲しい」「診察室で子供見てほしい（市外）」など月に2回ほどLINEでメッセージが飛んできます。

知り合ったのは今年の一月で、2回ほど遊んだ程度です。

でも、拾って欲しいなどの急な要件は10回ぐらい来てます。



そして、昨日の夕方頃要件も言わず「明日暇ですか？」と来ました。

気づいたのが23時だったので、要件を聞いたら今日の朝５時に「今日○○駅に17時に拾って欲しい｣とのこと…😅‪‪



前回相談した時は、30回ぐらいで諦めるかもしれない、縁を切ろうで解決しました。



個人的に、私は友達だと思ってたのになんでこんなタクシー扱いしてくるんだろうかと思ってます。

なのでLINEで「私は○○さんのタクシー代わりでは無いので、毎回毎回拾って欲しいと言われても無理です。前日や当日に言われても困りますし、はっきり言って気分が悪いです」と言いたいです。

知り合って間もないママ友にこんなにはっきり言っていいものでしょうか？

それともグッと堪えて「すみません。用事があるので無理です。」と返信して終わるべきなのか…。



ブロックしたいぐらいこのママ友に嫌気が差してます。

でも、私が今冷静に判断できてないだけで、別のいい方法があればと思い相談しました。



ちなみにお互い初めてのママ友で、年下のママ友です。

初めて話した時は、常識のあるしっかりした可愛いママ友さんで、ママ友になれたのが嬉しかったです。

なので、感情がぐちゃぐちゃでどういう対応すべきなのか全くわからないです。



よろしくお願い致します。 出典：

qa.mamari.jp

ママ友関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、ママ友にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、ママ友に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

初めてのママ友で、2回遊んだことがある程度の知り合って間もない仲であるにもかかわらず、月に2回ほど急な要件での連絡が来るため、不快に感じている投稿者さん。



急な要件というのは、駅・時間共に指定されて迎えに来て欲しいというものが多く、まるでタクシー扱いとのことです。友達だと思っているのに、度々このような連絡ばかり来ると嫌気がさしても無理ありませんよね。



この気持ちをはっきりと本人に伝えたい気持ちがあるものの、付き合いの浅いママ友にはっきりと物申しても良いものなのか、別に良い方法が無いものか悩んでいるようです。

今後会うことが無いならブロック！価値観の相違！ママリに寄せられた声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。



まず、そのママ友は自分にとって都合の良い人を探していただけなのではとの声をご紹介します。

たぶん、自分の意見を受け止めてくれる都合のいい人を探していたのかな…だからいい人装っていたのかと思いますよ💦

そこに執着しなくて良いかと👍 出典：

qa.mamari.jp

お互い初めてのママ友とのことですが、相手は自分の言うことを聞いてくれる都合の良い人を探していただけなのでは無いかとの声が届きました。そのため、感じの良い人を演じていたのかもしれないとのこと。



いろんな人がいるので、初のママ友であるがためにその相手に執着する必要はないとのアドバイスも寄せられています。

次に、近所に住んでいるのであれば断り続け、今後会う可能性が無いのであればブロックするとの声をご紹介します。

今後顔どこかで会わせる可能性があるなら、優しくやんわり断ります！ 出典：

qa.mamari.jp

その方とはお近くに住んでるのでしょうか？🤔

例えば学区域が一緒で後々子供が同じ小学校とか…

そのような感じであれば、用事があるので…で断り続けますかね💦

家も離れてて会うこともないような感じであれば少しキツめに伝えてブロックしちゃうかもです…

普通にこっちも0歳抱えてそんな事無理に決まってますよね😥ありえないです。 出典：

qa.mamari.jp

子どもが同じ学校に通うような近所に住んでいるママ友であれば、言葉を選んで今後も断り続け、家が離れていてこれから会うようなことが無いようなら、気持ちをきっぱりと伝えてブロックするとの声が届きました。



これから子どもたちが学校などで関りがあるようであれば、子どもにも気まずい思いをさせてしまうことも考えられます。そのため、今後も顔を合わせるようなことがあるようなら、スパッと切らずに優しく断るようにするとのこと。



反対に、今後はもう会うことも無いのであれば、ストレートに気持ちを伝えてブロックし、関係を断つとの声が寄せられました。



投稿者さんは引っ越しを予定しており、今よりもママ友と近所になるとのこと。そうなると、先のことを考えて簡単にブロックはできず、ますます難しいですよね。

続いて、価値観の違いに気を付けて付き合うべきとの声をご紹介します。

育った環境や友人層がもこさんと違ったのかもしれませんね。

そのママ友さんはそういったお友達さんが多かったのかな？(イメージですが不良グループみたいな会話だなと)と思っちゃいました。



伝えられるのであれば、こちらは嫌に思ってる、ということを伝えちゃっていいと思います。

どのぐらいの親密度が分かりませんが「毎回拾って欲しいと言われても困る。私も子供を見てないいけない。できない事を何度もLINEもらって嫌な気持ちになる。私は難しいから他の友人にお願いします」みたいな感じでしょうか。



初めてママ友だから良い関係でいたかったですよね…

でも子供がいてママになったという共通点があるだけ、価値観などが一緒なわけではないのでその点は気をつけながらお付き合いされた方がいいと思います。

(大学時代の友人と子供が同学年なので連絡を取ってましたが自分の聞きたい要件を聞いたら返信しない人でイラッとしてました)

良い解決方法が見つかりますように🙏 出典：

qa.mamari.jp

そのママ友と投稿者さんは、子どもが居るという点を除き、育った環境などを含めて価値観が違ったのではとの声が届きました。



もしかすると、ママ友が今まで付き合いのあった友人の中では仲間内で迎えに来てもらうのが普通だったのかもしれません。しかし、それはそのママ友の価値観であって、投稿者さんにとってはタクシー代わりに使われると不快になる…価値観が違うというと言うことなのかもしれませんね。

これから新たな出会いがあるはず！

初めてできたママ友。特別なものを感じることもあるでしょう。しかし、どれだけ最初の印象が良くても、付き合っていくうちに今回のように違和感を覚えることも、ときにはあるのかもしれません。



このまま縁が途切れてしまうことに寂しい気持ちもあるかもしれませんが、今の時点で不快な思いをしていて無理に付き合いを続けても相手の行動が変わらない限り、投稿者さんの不快な思いはずっと変わらないのではないでしょうか？



はっきり気持ちを伝えるのも1つですが、近所に住むことになるとのことで、完全に縁を切るとまた別の悩みに繋がるかもしれないので、ぐっと気持ちを抑えて投稿者さんが不快に思わない距離感で付き合うのがベストなのかもしれません。



きっとこれから同じような価値観を持つ、気の合うママ友と出会えるはずです！

「園に物申すべき？」ルールを守らないボスママと、忖度する保育園に、もう限界

ボスママってどこにもいますか😂

保育園思いっきり20分も遅刻してんのに

持ち前のおばちゃん気質と明るい性格で許されてんの

めちゃくちゃ腹立ちます💢

保育園て忖度あるし

人によって言われる言われないの差が激しくて

真面目にやってるとバカバカしくて逆にやってらんない

うちは時間も守るし余計なこと言わないし

通達ちゃんと読んで注意喚起も絶対見逃さないのに

ボスママはルールも守らないお迎え時間も過ぎて当たり前

通達読まないしやりたい放題

ボスママの腐った本性私しか知らないから

保護者の中心にいると思い込んでるボスママに

園はとことん甘い…言うのめんどくさいのか？

うちは残業あってもすぐ連絡してんのに

めちゃ金持ちそうなお家の人や

明らかなクレーマーや

強そうなお母さんには

なんも言わないしニコニコ挨拶しちゃって

お母さんすごーい！！と褒めちゃって

我らぱんぴーの保護者はとっても冷めてます💢

保育園も上に立つ人次第で変わるよな 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんの子どもが通う保育園では、登園・降園時の時間など細かいルールが決められているとのこと。ルールを守れていないと先生たちから注意をされるようなのですが、ボスママは決められたお迎え時間を過ぎたり保育園からの注意喚起が守れていなくても先生たちから何も言われていないそうです。



投稿者さんを含めてルールを守っているママたちが「またあの人だけ優遇してる」と、保育園側の態度に冷めた反応をしてしまう気持ちもわかります。

保育園のボスママにさまざまな声が

この投稿にママリでは、「めっちゃわかる」との意見が寄せられていました。

ほんとそれです💢

何年も預けてる親！分かる！！

まともな人はまともだけど

駐車場でエンジンふかせたままドカンと何十分も居座ったり親友連れてお迎え行ったりダメと言われたタイプの服着せたり

くそーっ💢てなります😂 出典：

qa.mamari.jp

他の保育園でも、園にクレームをよく言う人や兄弟姉妹を預けている人は優遇されていることがあるようです。上記にあげたママたちすべてがそうとは限りませんが、どこの園にもそういった人がいるのかもしれませんね。



また、コメントの中には「まじめにルールを守っている人はちょっとしたことで注意される」との声もありました。



めーっちゃわかります🤣笑

何人も何年も子供を預けてる親、うるさい親には優しいしヘラヘラ何でも許しますよね😇

真面目にルール守ってるこっちがちょっとした事で注意されたりするし⚠️ 出典：

qa.mamari.jp

ルールを守っていない人がいるのに、自分だけがちょっとしたことで注意されるのは嫌な気持ちになりますよね。保育園の対応に不満を感じてしまうのも無理はありません。ボスママの行動があまりにも目立つようであれば、保育園へあの人は注意しないのかと意見を言ってみるのもよいかもしれません。



どこの保育園にもボスママはいるものです。理不尽さを感じることもありますが、真面目にがんばっているママたちには胸を張ってほしいと思います。

息子の園友達パパに「LINE聞くのアリ？」連絡先交換の常識は？「やめておくべき」「気まずくなった」

次男のお友達のお父様のライン聞くことについて。



次男の保育園で一番仲良しのお友達と土日よく近くの公園で会います。（近くがその公園しかない。）

私が、長男、次男を連れていて、あちらは次男のお友達ｋ君を連れています。保育園の送り迎えもお父様はお会いしますがお母様は多分時間が早くてお会いしたことなく、休日は赤ちゃん（k君の妹）を家で見ているようです。



しょっちゅう会うのと、次男とkくんがとても仲良いのと、長男がそのお父様のお仕事が電車の運転士さんのため、電車大好きな長男にとっては憧れの人です。

どうせ会うなら、時間決めて遊ばせれたらとも思います。また主人がいるときに家族ぐるみでも思います。



前に忘れ物したりした時やモノ壊してしまった時なんか、保育園経由でやり取りしているのですが、ライン聞くのは変ですよね？



主人がいれば、主人と連絡先交換してくれればと思うのですが、主人が土日出勤があり、お父さん同士が会うこともないし、私がお父様経由でお母様のラインを聞くのも変だし。。



どう思いますか？？ 出典：

qa.mamari.jp

土日は子どもを連れて公園に行く投稿者さん。次男が同じ園に通っている仲よしなkくんと休日に公園で会う機会が多く、一緒に遊んでいるとのこと。kくんを見かけるときはパパと一緒で、ママとは面識が無いようです。



連絡先を知っていたらスムーズだと思う反面、パパに連絡先を聞くのはさすがにいかがなものかと考えているようです。

「やめておくべき」ママリに寄せられた声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリには「やめておいた方が良い、聞くべきではない」との声が数多く届きました。



寄せられた声の一部をご紹介します。

確かに連絡先交換できれば楽ですが、私ならしないです💦

相手の奥様はいい気がしないかもしれないので🥲

かと言って奥様の連絡先聞いても奥様も なんで？てなるだろうし、聞かないですね💧 出典：

qa.mamari.jp

やめた方が良いと思います💦

奥さんとお会いしたことがないのなら尚更…

お子さんにとって憧れの人であっても、しょっちゅう会ったとしても、休日に相手のお父さんと約束をして遊ばせるのも、家族ぐるみで…も、ママさんの一方的な気持ちでしかないかなと。。

たまたま公園で会うから遊んでいるだけで、お相手は時間合わせてとか家族ぐるみでとか思ってないかもしれないですし… 出典：

qa.mamari.jp

kくんママと会ったことが無いのであれば、余計にパパの連絡先を聞くのはやめておくべきとの声が届きました。投稿者さんの気持ちはそうであっても、kくんパパの気持ちは何も分からないもの。また、kくんママの気持ちを考えると、子ども同士仲が良いとはいえ、会ったことのないママから自分の夫が連絡先を聞かれたと知ったら複雑な思いをされるかもしれません。

次に、同じような流れで子どもの友達のパパから連絡を聞かれた経験のある方の声をご紹介します。

やめたほうがいい気がします💦

私は同じような理由でパパさんから聞かれて教えちゃいましたが、奥さんに言ってなかったようですんごい気まずくなりました😅



奥さんと知り合いでもそうなるので、おすすめはしないです💦 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんと同じような話で、子どもの友達のパパの方から連絡先を聞かれたとの声が届きました。教えたところ、とても気まずい思いをしたとのこと。



この方の場合、友達ママとも面識があったようですが、友達パパが自分の連絡先を聞くことを話していなかったことで、変な空気になってしまったようです。ママと面識が無いと、尚更おかしな雰囲気になってしまうことも有り得ますよね。

思わぬトラブルに繋げないためにも

連絡先を知っていることで楽なことも多々ありますが、パパに連絡先を聞くこととママに連絡先を聞くことでは話が違いますよね。投稿者さんの夫も仲良くなりたいとの意図があったようで、これから夫とkくんパパが合う機会があれば、そのときに考えることになったようです。



友達のパパであっても男性、ママであっても女性であり、思わぬトラブルに繋げないためには、相手がどう思うかを考えて行動することが大切なことなのかもしれません。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）