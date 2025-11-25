タサン志麻さんのシンプル・白菜レシピ！ 甘みを引き出す「焼き白菜のブレゼ」

肩の力を抜いて、もっと自由な発想で──。

タサン志麻さんが、旬の素材をシンプルに楽しむヒントをお届けしている『きょうの料理』の連載「Juste ça！～ただ、それだけ～」。



今回は、テキスト12月号より「焼き白菜のブレゼ」をご紹介します。

クタクタに煮えた旬の白菜にスープがたっぷりとしみ込んだブレゼ。

ベーコンの豊かな香りと、ホッとするやさしい味わいが、冬の食卓をあたたかに彩ります。

鍋ごとドンッと出せば、湯気までごちそう。

家族みんなが笑顔になるレシピです。

『きょうの料理』12月号より

焼き白菜のブレゼ

ブレゼとは、少ない水分でつくる蒸し煮のこと。

シンプルな調理法ながら、素材の持ち味をギュッと凝縮して味わえます。

寒さに耐えて甘みをたっぷり蓄えた旬の白菜は、火を入れるととろけるように柔らかく、芯まで甘くなるのが魅力。

そんな冬だけのおいしさを、じっくり煮込んでどうぞ。

材料（つくりやすい分量）

白菜…1/4コ

ベーコン（薄切り）…5枚

白ワイン…カップ1/4

固形スープの素（洋風）…1コ

好みのハーブ＊…適宜

●オリーブ油・塩・こしょう



◎410kcal（全量） ◎塩分3.9g（全量） ◎45分

＊ここではタイム、ローリエを使用。

1 白菜は芯をつけたまま縦半分に切る。ベーコンは3mm幅に切る。

2 鍋にオリーブ油大さじ1をひき、白菜を断面を下にして入れて強火にかける。しっかりと焼き色がつくまで焼いたら（5分間が目安）上下を返し、30秒間ほど焼いて火を止める。

加熱すると堅い芯の部分が浮いてくるので、菜箸などで押さえながら焼くとよい。香りがたってきたら焼けてきた合図なので、焼き加減を確認する。

3 白ワイン、固形スープの素、水カップ1/2、好みでハーブを加え、ふたをして弱火で30分間蒸し煮にする。ベーコンを加えてさらに5分間煮る。味をみて、うすければ塩・こしょう各適宜で調える。

ブレゼはわが家の定番。献立に迷ったときにも心強いレシピです。



タサン志麻（たさん・しま）

「予約のとれない伝説の家政婦」として話題を呼び、各種メディアに出演。2023年春より、家族で自然あふれる地方暮らしをスタート。

■NHKテキスト『きょうの料理』2025年12月号より抜粋

■撮影・木村 拓（東京料理写真）／スタイリング・しのざきたかこ