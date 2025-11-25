セ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。今季２年ぶりにペナントを制した阪神からは村上（投手）、坂本（捕手）、大山（一塁手）、中野（二塁手）、佐藤輝（三塁手）、近本（外野手）、森下（外野手）の７選手が選出。７人以上は１９９２年の西武の８人に次いで、１９５３年の巨人に並び３チーム目、セ・リーグ最多タイとなる。

以下、コメント。

大山「優勝して、ベストナインという賞を取れたのはすごくうれしいです」

中野「セカンドで取ったことがなかったので、素直にうれしいです」

佐藤輝「しっかり１年間、頑張って良かったなと思います」

森下「総合力で選ばれる賞なのかなと思っているので、その中で受賞できたっていうのは１年間やってきたことが報われるじゃないですけど、っていうことはあるのかなと思っています」

【セ・リーグ】

投手 村上 頌樹（阪神） 初

捕手 坂本誠志郎（阪神） 初

一塁手 大山 悠輔（阪神） ２年ぶり２度目

二塁手 中野 拓夢（阪神） 初※遊撃手で１度

三塁手 佐藤 輝明（阪神） 初

遊撃手 泉口 友汰（巨人） 初

外野手 森下 翔太（阪神） 初

近本 光司（阪神） ５年連続５度目

岡林 勇希（中日） ２年ぶり３度目

【パ・リーグ】

投手 モイネロ（ソフトバンク） 初

捕手 若月 健矢（オリックス） 初

一塁手 ネビン（西武） 初

二塁手 牧原 大成（ソフトバンク） 初

三塁手 村林 一輝（楽天） 初

遊撃手 宗山 塁（楽天） 初

外野手 柳町 達（ソフトバンク） 初

中川 圭太（オリックス） 初

周東 佑京（ソフトバンク） ２年連続２度目

レイエス（日本ハム） ２年連続２度目