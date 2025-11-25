阪神タイガースリーグ優勝報告会に参加した佐藤輝明

写真拡大

　セ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。今季２年ぶりにペナントを制した阪神からは村上（投手）、坂本（捕手）、大山（一塁手）、中野（二塁手）、佐藤輝（三塁手）、近本（外野手）、森下（外野手）の７選手が選出。７人以上は１９９２年の西武の８人に次いで、１９５３年の巨人に並び３チーム目、セ・リーグ最多タイとなる。

　以下、コメント。

大山「優勝して、ベストナインという賞を取れたのはすごくうれしいです」

中野「セカンドで取ったことがなかったので、素直にうれしいです」

佐藤輝「しっかり１年間、頑張って良かったなと思います」

森下「総合力で選ばれる賞なのかなと思っているので、その中で受賞できたっていうのは１年間やってきたことが報われるじゃないですけど、っていうことはあるのかなと思っています」

【セ・リーグ】

投手　　村上　頌樹（阪神）　初

捕手　　坂本誠志郎（阪神）　初

一塁手　大山　悠輔（阪神）　２年ぶり２度目

二塁手　中野　拓夢（阪神）　初※遊撃手で１度

三塁手　佐藤　輝明（阪神）　初

遊撃手　泉口　友汰（巨人）　初

外野手　森下　翔太（阪神）　初

　　　　近本　光司（阪神）　５年連続５度目

　　　　岡林　勇希（中日）　２年ぶり３度目

　

【パ・リーグ】

投手　　モイネロ（ソフトバンク）　初

捕手　　若月　健矢（オリックス）　初

一塁手　ネビン（西武）　初

二塁手　牧原　大成（ソフトバンク）　初

三塁手　村林　一輝（楽天）　初

遊撃手　宗山　塁（楽天）　初

外野手　柳町　達（ソフトバンク）　初

　　　　中川　圭太（オリックス）　初

　　　　周東　佑京（ソフトバンク）　２年連続２度目

　　　　レイエス（日本ハム）　２年連続２度目