【すごい確率】ピノ買って「初めて見た」奇跡の強運に15万いいね「レアすぎ」「ハッピー！」【ママリ】

すごい！ラッキーピノ、奇跡の強運を撮った写真に15万いいね

ご紹介するのは、すみれ(@sumire_studio)さんの投稿したお写真です。お菓子のレアな形を見つけたり、当たりを見つけたりすると、幸せな気持ちになりますよね。





すみれさんがある日、アイスのピノを開けたところ驚きの光景が。「みてー！」と幸せのおすそ分けの写真に、ぽかぽかと温かい気持ちにさせられます。

©sumire_studio

みてー！！星とハートが入っとる！！

それぞれまれに見かけることはありますが、1箱に2つも入っているのは初めて見ました！こんなことってあるのですね。とてもラッキーな気分になる反面、一生分の運を使い切ってしまった気にも…。



この投稿には「わぁレアすぎる」「おめでとうございます！ハッピー😊✨」といったコメントが寄せられるとともに、同じような奇跡が起きた方からの声もありました。お菓子は食べるだけで幸せな気持ちになりますが、当たりを見つけるとさらにうれしくなってしまいますね！



「皆さんにもハッピーをおすそ分けできますように」というすみれさんの言葉通り、ほっこり幸せな気持ちになった素敵な投稿でした。

【天才現る】母親「目がゴロゴロする」→ 次女のまさかの返しに納得しかけた話に3000いいね

ご紹介するのはサメに食われるそめこ様(@_someko_)さんが投稿したあるエピソード。同じ言葉でも、全く意味が違う言葉というのが日本語にはたくさんあります。たまに、日本人ですら間違ってしまうことがありますよね。



投稿者のサメに食われるそめこ様さん。日本語のマジックに、思わず引っかかりそうになったことがあるそうです。いったいどんな時だったのでしょうか。さっそく見てみましょう。

｢なんか目がゴロゴロする｣って言ったら次女に｢休みの日くらいゴロゴロさせてあげな｣って言われて(それもそうか…)って納得しそうになっちゃった

「ゴロゴロ」という言葉ひとつでも、「眼がゴロゴロ」「休みの日にゴロゴロ」では意味が違いますよね。難しいけれど、思わず笑ってしまう日本語マジックです。



この投稿には「お目目ゴロゴロしてるの可愛いなwww目玉の親父かな🤣」といったコメントがありました。



子どもとの何気ない会話のおもしろさに、心が和む投稿でした。

まさに現実のバグ!?突如現れた四角い木に13万いいね

ご紹介するのは海底撈月(@x_y5an)さんが投稿したある写真。皆さんは、今まで目を疑うような光景を目にしたことがありますか？あまりに日常とかけはなれたものを目撃すると、少し怖くなるかもしれませんね。



今回は投稿者・海底撈月さんが遭遇した不思議な光景について。「あれ？」と目をこすって、確かめたくなるような風景です。

©x_y5an

今日突然四角い木が出現してきて怖かった

イチョウの木がこんなに四角くなっていたら誰でも驚きますよね。急に自分が異次元にいるかのような、不思議な感覚だったのではないでしょうか。



実は、この剪定にはちゃんと意味があります。以下、昭和記念公園の公式サイトから引用です。

「よく「どうしてカナールのイチョウ並木は四角く刈り込んでいるのか？」という質問をいただきます。 それは公園に隣接する自衛隊の滑走路の航空制限が8mに規定されていて、木の高さを7mにする必要があるためです。 樹高を7mに合わせてぶつ切りにするだけでは、せっかくのカナールの景色が台無しになってしまいます。そこで、並木の両サイド、一番手前と奥の面をきれいに刈り込み、ボックス状に整形することで、カナールの直線美と融合した昭和記念公園ならではの景色を作り上げています。」

近くにある自衛隊の滑走路の航空制限のために、木の高さをカットしていたのですね。



この投稿に「マインクラフト？」「なにこれ？」など驚きのリプライが寄せられました。一瞬「え！」と驚きつつ、事情がわかると勉強になるような投稿でした。

