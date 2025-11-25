上原浩治「マジで涙が出そう」 “巨人同窓会”で再会したスターとの2ショットにファン感激「激アツ」「こりゃすごい!!!」
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治氏（50）が25日、自身のインスタグラムを更新。「巨人02年優勝メンバー同窓会」で再会した“スター”との2ショットを公開した。
【写真】「二人ともエエ顔してます」02年優勝メンバー・上原浩治＆清原和博の2ショット
上原は「清原さん!!ありがとうございました 久しぶりにお会いして、かなり興奮しちゃいました…雰囲気がすごい柔らかくなっていて、優しさが溢れてました マジで涙が出そうなところで堪えました ぜひ、また宜しくお願いします!!やっぱりスターです!!」とコメントし、元プロ野球選手・清原和博氏（58）とのにこやかな空気感が伝わる、ほほ笑ましい2ショットを披露している。
2人は、23日に開催された「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜」に参加。上原は清原との再会に、喜びを隠せない様子だった。
2ショットに、野球ファンからは「二人ともエエ顔してます」「すごい2ショット」「こりゃすごい!!!」「激アツなお写真ありがとうございます」などの反響が集まっている。
【写真】「二人ともエエ顔してます」02年優勝メンバー・上原浩治＆清原和博の2ショット
上原は「清原さん!!ありがとうございました 久しぶりにお会いして、かなり興奮しちゃいました…雰囲気がすごい柔らかくなっていて、優しさが溢れてました マジで涙が出そうなところで堪えました ぜひ、また宜しくお願いします!!やっぱりスターです!!」とコメントし、元プロ野球選手・清原和博氏（58）とのにこやかな空気感が伝わる、ほほ笑ましい2ショットを披露している。
2人は、23日に開催された「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜」に参加。上原は清原との再会に、喜びを隠せない様子だった。
2ショットに、野球ファンからは「二人ともエエ顔してます」「すごい2ショット」「こりゃすごい!!!」「激アツなお写真ありがとうございます」などの反響が集まっている。