とろサーモン・久保田「後輩や演者からも評判が悪すぎる」大物MCに意見 「世間が思ってる人間とは真逆」と思い爆発
お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、24日放送のテレビ朝日系バラエティー「耳の穴かっぽじって聞け！」に出演。「後輩や演者からも評判が悪すぎる」という大物MCに意見した。
【写真】オシャレな自宅を初公開したとろサーモン・久保田かずのぶ
番組では“今年溜まった本音を吐き出す「MC毒出しノート2025」”と題し、久保田とウェストランド・井口浩之がトークを展開。久保田は「ずっと1人だけ納得いかないMCがいる」として主張を始めた。
「世間が思っている人間とは真逆で、たくさん裏でもひどいこと見てきた」という。続けて「この際だから言う。後輩や演者からも評判は悪すぎる」と強調。「ずっと我慢してきたがゲージが100になったら言おうと思っていた。ゲージが200超えたのでここでしゃべる」と話した。
久保田は「バレたらやばい」と言いながらも言葉をつなぎ、「僕だけじゃなくて他事務所からも『しんどい』と聞く。バーンと高圧的なことを裏で言うのはもったいない」と口にした。
周囲の後輩から多くの悩みを聞くようで「裏で『また頑張れよ』くらいでいいのに説教たれんな」と思いはあふれるばかり。最後までそのMCの名前は明かさなかったが「気分悪くされて電話がかかってくるかもしれないが、僕はちゃんと対応するし、金輪際嫌だと思っただけ」と話した。
