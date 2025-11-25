付録は“だいふく”『ぷちきゅあファンブック』発売へ 初公開の設定資料など掲載
講談社は28日、『ぷちきゅあファンブック』を発売する。付録は、ファンブック限定アイテム「ぷちきゅあマスコット ぷちきゅあだいふく」となっている。
【写真】もちもち！付録のマスコット”だいふく” 『ぷちきゅあファンブック』ページ
プリキュアシリーズから生まれた新たなスピンオフ作品「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」初のファンブックで、付録はバンダイ製造の「ぷちきゅあマスコット ぷちきゅあだいふく」。スイーツデザインがかわいいぷちきゅあだいふくのマスコットは、このファンブックだけのオリジナル仕様となっている。
一冊丸ごとぷちきゅあの情報が満載な本書では、「ぷちきゅあ なかましょうかい」や「しるえっとくいず」、「まちがいさがし」など遊びながら楽しめるページがたくさん。様々な表情のぷちきゅあが可愛い「ぷちきゅあ しーる」も見どころとなる。
さらに、主題歌を担当している後本萌葉、YouTubeぷちきゅあ公式チャンネルでMCを務めるなおぽん＆ゆめのスペシャルインタビューを掲載。後本による、ぷちきゅあテーマソング『DANZEN！kawaii！ぷちきゅあ』のダンスレクチャーページも必見で、「ぷちきゅあ制作スタッフ座談会」では「ぷちきゅあ」制作に携わっている、ディレクター、脚本家、プロデューサーの３名による舞台裏インタビューを掲載。初公開の設定資料なども掲載されている。価格は2200円。
