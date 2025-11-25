『ぷちきゅあファンブック』発売決定

写真拡大

　講談社は28日、『ぷちきゅあファンブック』を発売する。付録は、ファンブック限定アイテム「ぷちきゅあマスコット　ぷちきゅあだいふく」となっている。

【写真】もちもち！付録のマスコット”だいふく”　『ぷちきゅあファンブック』ページ

　プリキュアシリーズから生まれた新たなスピンオフ作品「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」初のファンブックで、付録はバンダイ製造の「ぷちきゅあマスコット　ぷちきゅあだいふく」。スイーツデザインがかわいいぷちきゅあだいふくのマスコットは、このファンブックだけのオリジナル仕様となっている。

　一冊丸ごとぷちきゅあの情報が満載な本書では、「ぷちきゅあ　なかましょうかい」や「しるえっとくいず」、「まちがいさがし」など遊びながら楽しめるページがたくさん。様々な表情のぷちきゅあが可愛い「ぷちきゅあ　しーる」も見どころとなる。

　さらに、主題歌を担当している後本萌葉、YouTubeぷちきゅあ公式チャンネルでMCを務めるなおぽん＆ゆめのスペシャルインタビューを掲載。後本による、ぷちきゅあテーマソング『DANZEN！kawaii！ぷちきゅあ』のダンスレクチャーページも必見で、「ぷちきゅあ制作スタッフ座談会」では「ぷちきゅあ」制作に携わっている、ディレクター、脚本家、プロデューサーの３名による舞台裏インタビューを掲載。初公開の設定資料なども掲載されている。価格は2200円。