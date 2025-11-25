『ミッキー・パンク』やキャプテン・アメリカの盾型レコードなど ディズニー輸入アナログがセールに
ディズニー音楽のオンラインストア『ディズニー・ミュージック・エンポーリアム』が、ブラックフライデーの期間限定セールを11月27日午後6時から12月1日午後5時59分まで開催する。対象は輸入商品の一部で、直輸入のレコードやカセットテープが特別価格で販売される。
【写真】かっこいい！キャプテン・アメリカの盾型レコード
今回のセールでは、カラーヴァイナルやダイカットピクチャーディスクといった、ビジュアル的にも楽しめるレコードを多数ラインナップ。音楽ファンはもちろん、これからレコードに触れてみたい人にとっても注目の機会となっている。
さらに期間中には、『ニュースレター登録キャンペーン』も実施され、『ディズニー・ミュージック・エンポーリアム』のニュースレターに登録した全員にオリジナルデジタル壁紙がプレゼントされる。
注目商品としては、ディズニーの名曲をパンクロックにアレンジした『ミッキー・パンク』や、ディズニーランドのアトラクションを音源化した『Enchanted Tiki Room／The Adventurous Jungle Cruise』などのアイテムがラインナップ。『カールじいさんの空飛ぶ家』のダイカットピクチャーディスク、『キャプテン・アメリカ／ザ・ファースト・アベンジャー』のシールド型ピクチャーディスク、『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ3』のピンクのスプラッター仕様アナログ盤など、ファン垂涎のアイテムも揃っている。
【写真】かっこいい！キャプテン・アメリカの盾型レコード
今回のセールでは、カラーヴァイナルやダイカットピクチャーディスクといった、ビジュアル的にも楽しめるレコードを多数ラインナップ。音楽ファンはもちろん、これからレコードに触れてみたい人にとっても注目の機会となっている。
注目商品としては、ディズニーの名曲をパンクロックにアレンジした『ミッキー・パンク』や、ディズニーランドのアトラクションを音源化した『Enchanted Tiki Room／The Adventurous Jungle Cruise』などのアイテムがラインナップ。『カールじいさんの空飛ぶ家』のダイカットピクチャーディスク、『キャプテン・アメリカ／ザ・ファースト・アベンジャー』のシールド型ピクチャーディスク、『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ3』のピンクのスプラッター仕様アナログ盤など、ファン垂涎のアイテムも揃っている。