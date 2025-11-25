柳原可奈子「長女が6歳 次女が3歳に」 自宅バースデー会での家族6ショットを公開「2人ともママと同じ口元 めっちゃ可愛い」「みんな笑顔いっぱい」
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が23日、自身のインスタグラムを更新。「長女が6歳 次女が3歳になりました!!!!ジータとノンナも来てくれて、今年も賑やかなお誕生日会になったよ〜」（※ジータはじいじ、ノンナはばあばのこと）と報告し、夫や子どもたちとの笑顔あふれる家族6ショットを披露した。
【写真】「2人ともママと同じ口元」「みんな笑顔いっぱい」自宅バースデー会での家族6ショット ※9枚目
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。23年4月にインスタを開設するとともに長女が「生まれつきの脳性麻痺」であることを明かし、育児などのプライベートから仕事のことまで、等身大の投稿が共感を得ている。
この日は、共に11月生まれの娘たちを祝った自宅バースデーの様子を紹介。「毎年恒例の家族Tシャツを全員で着たよ 笑」と、柳原は先日の次女の七五三参りの日に撮影した記念写真で作ったオリジナルTシャツ姿ではじけるような笑みを浮かべている。
また投稿では「フォロワーのみなさんへ」と呼びかけ、「おかげさまで娘たちは、またひとつ大きくなりました 前を向いたり、立ち止まったり、揺れながら、教えてもらいながら、なんとか進んできたこの6年 このインスタでいただく温かい応援の声が、私の毎日を明るく照らしてくれています いつも私たち家族を見守ってくれて、本当にありがとう これからも、ずっとずっと、みんなしゃーせに」と日頃の感謝の気持ちも伝えている。
この投稿に対し、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「2人ともママと同じ口元 めっちゃ可愛い」「みんな笑顔いっぱい」「とても素敵な笑顔でこちらもhappyになります」「素敵なママですね」「加奈子ちゃんと娘ちゃん達 そしてご家族の温かい笑顔が幸せを届けてくれてます いつもいつも本当にありがとうございます」など、祝福を中心に心温まるコメントが数多く寄せられている。
【写真】「2人ともママと同じ口元」「みんな笑顔いっぱい」自宅バースデー会での家族6ショット ※9枚目
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。23年4月にインスタを開設するとともに長女が「生まれつきの脳性麻痺」であることを明かし、育児などのプライベートから仕事のことまで、等身大の投稿が共感を得ている。
また投稿では「フォロワーのみなさんへ」と呼びかけ、「おかげさまで娘たちは、またひとつ大きくなりました 前を向いたり、立ち止まったり、揺れながら、教えてもらいながら、なんとか進んできたこの6年 このインスタでいただく温かい応援の声が、私の毎日を明るく照らしてくれています いつも私たち家族を見守ってくれて、本当にありがとう これからも、ずっとずっと、みんなしゃーせに」と日頃の感謝の気持ちも伝えている。
この投稿に対し、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「2人ともママと同じ口元 めっちゃ可愛い」「みんな笑顔いっぱい」「とても素敵な笑顔でこちらもhappyになります」「素敵なママですね」「加奈子ちゃんと娘ちゃん達 そしてご家族の温かい笑顔が幸せを届けてくれてます いつもいつも本当にありがとうございます」など、祝福を中心に心温まるコメントが数多く寄せられている。