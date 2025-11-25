静岡経済研究所は25日、静岡県内企業の冬のボーナス予想が、前の年を2パーセントほど上回る見込みだと発表しました。物価高が続く中ですが、街行く人たちのボーナスの状況、そして使い道は？



静岡経済研究所によりますと、従業員1人あたりの冬のボーナス支給額の予想は、39万6700円で、前の年を2.1パーセント上回る見込みです。





この背景には、底堅い企業業績が維持されているほか、慢性的な人手不足や物価高を背景とした社会的な賃上げ要求の高まりが考えられるということです。（ 静岡経済研究所 炭元 さおり 研究員）「こちらのボーナスの前年同期比プラス2.1パーセントという伸び率ですけれども、足元の物価指数と比べますとですね、やはり、やや、まだ追いついていない水準かという風に考えております。ですので消費が急に勢いづくというところまでは言えないかなという風に考えております」企業の規模別にみると従業員30人以上の企業では、トランプ関税の影響を受け輸出企業の業績が下押しされたものの、安定した内需などで底堅い業績が確保でき、去年より4.0パーセント増え、47万3700円の見込みとなっています。一方、29人以下の企業では、厳しい収益環境が続くものの、人材確保や定着を図る動きから、去年より0.9パーセント増え27万7300円の予想となっています。（高山 基彦 キャスター）「ことしの冬のボーナス。皆さん、どのように使うのか、街の声を聞いてみます」（30代･メーカー勤務･増減未定）「まだ考え中です」Q.いつボーナス入りますか？「12月10日に入ると思う」（30代･販売業･増加）「冬服とか良いコートを買いたいと思っている。一気に入って余裕があるときにしか買えないので楽しみ。ずっとほしいものリストには入っていた」この共働き夫婦はボーナスが上がるか分からないが、マットレスを買う予定だといいます。（30代･小売業･増減未定）「ボーナス出たら買おうと思っていた」Q.去年は何か贅沢した？「去年は使っていない。貯蓄に回した感じです。去年は貯蓄にいきました。（ことしは）もう必要に迫られて買う感じです。健康のためにマットレスを買おうって」中にはボーナスが驚くほど上がるという人も。（40代･メーカー勤務･増加）Q.ことしのボーナスどうですか？「増えました。それは私たちの仕事の業績が良かったので。ことしは倍くらいになった。去年より。変動がある会社なので」一方で、このような声も…。（20代･病院勤務･増減なし）「例年通り低いままですね。切ないですね」（30代･病院勤務･増減なし）「ボーナスが上がってくれると、やる気も出るかなと思う」物価高騰が続く中支給される、冬のボーナス。家計への追い風となるのでしょうか。