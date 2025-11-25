安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判で、山上徹也被告の被告人質問が続き、当初は旧統一教会の幹部を狙う予定で「幹部を確実に仕留めるには銃が一番だと思った」と語りました。中継です。

現在、法廷では検察側からの被告人質問が続き、山上被告が作った手製の銃などについて細かく確認を行っています。山上被告は、1つ1つの質問に間をとりながら落ち着いたようすで答えています。

山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われ、母親が旧統一教会に多額の献金をした影響が裁判の大きな争点になっています。

25日の被告人質問で山上被告は、当初は「韓鶴子総裁を撃つ予定だった」と明かし、安倍氏が教団の関連団体にビデオメッセージを送ったことに、「（旧統一教会が）どんどん社会的に認められ、何も害のない団体と認知されてしまう。被害を被った側からすると、非常に悔しい。絶望と危機感。怒りというよりは困るという感情だった」と述べました。

その後、検察側の質問で「狙っていた幹部は」と聞かれると、「ツルコ（韓鶴子総裁）の他にも 幹部の誰かであればよかった」とも述べ、当初は来日した韓鶴子総裁に火炎瓶などを使って襲撃しようとしましたが失敗し、黒星（くろほし）と呼ばれる旧ソ連由来の銃を購入しようとしたことも明かしました。

山上被告は、「対象との距離をとれ心理的抵抗を下げるのは何か自分につくれるものは火炎瓶、 そこから爆弾になったが（被害が）広範囲に及ぶため確実に仕留めつつ被害を広めないように」と考え、「銃が一番いいと思った」と語りました。銃は結局、購入できずインターネットなどで調べ銃を作るようになったと説明しました。

ただ、25日の裁判ではなぜ最終的に安倍元首相への銃撃に踏み切ったかはまだ質問に出ていません。被告人質問は来週以降もあと3回予定されています。